Lagosta, há 120 anos a refrescar gerações.

Lagosta já teve diversos formatos de garrafa, logotipos, claims e estilos de comunicação, mas tem sabido crescer com força, consistência e a determinação das marcas jovens.

A campanha de comunicação, o anúncio de TV, e campanha de rua com o claim "Este verão mergulha com Lagosta" dão início à celebração do aniversário e a marca promete mais ações impactantes este ano com imagem arrojada alusiva aos 120 anos.

Nascida em 1902, Lagosta tem mantido um percurso marcado pela qualidade. O sabor refrescante e característico da Região do Vinho Verde nunca desapareceu. As condições naturais desta Região são as ideais para a produção de excelentes vinhos brancos. Para além da influência atlântica, os solos na sua maioria de origem granítica, o clima ameno e elevada precipitação, traduzem-se na frescura, leveza e elegância dos vinhos desta Região.

Lagosta está integrado no portefólio de vinhos da Enoport Wines e em 2018 reinventou-se, lançando a nova edição Lagosta ICE, reforçando o seu posicionamento junto dos apaixonados pelo vinho verde, pois Lagosta ICE seduz pelo excelente equilíbrio entre a acidez e a doçura, proporcionando momentos descontraídos e inesquecíveis.

Com um crescimento consistente a dois dígitos por ano, a marca está presente, para além de Portugal, em grandes mercados internacionais como Europa, Brasil, Estados Unidos. Em 2021 foram vendidas um milhão e duzentas mil garrafas, para o ano o objetivo é o de ultrapassar um milhão e seiscentas mil.

Lagosta acompanha gerações e é a bebida ideal para estar presente em todos os momentos da vida, seja de descontração e lazer, como sunsets, festas de praia, tardes na piscina, ou momentos de convívio em família e amigos, especialmente nas longas noites de verão. Por isso este verão, mergulha com Lagosta.