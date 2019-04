14:47

A Interdesign, empresa portuguesa de produção e venda de mobiliário, acaba de renovar a sua loja da Foz.

Situada numa zona privilegiada na cidade do Porto, com vista para o mar, os 400m2 do espaço ganham vida com propostas de decoração à medida dos seus sonhos.





A remodelação da loja teve como objetivo criar ambientes de inspiração, que envolvam os clientes para que se sintam em casa. O espaço está dividido em 15 ambientes, que recriam diferentes divisões, desde salas de estar, salas de jantar e quartos principais, sem esquecer as propostas de decoração para os quartos dos mais novos.





Pensados aos detalhes, os vários ambientes estão decorados com novas propostas de mobiliário da Interdesign, bem como a nova coleção de iluminação, que tornam cada divisão num lugar único. Acolhedores e requintados, servem como ponto de partida perfeito para quem procura a sinergia perfeita entre design e conforto.





Para além das peças expostas, a marca dispõe ainda de um sistema de consultadoria de mobiliário e decoração, que cria projetos de raiz e personalizados para cada espaço, onde cada cliente tem liberdade de escolha entre formatos, materiais, cores e texturas.





A loja da Foz foi inaugurada há mais de dez anos e faz parte do conjunto de 12 espaços que a marca tem de norte a sul do país.





Se acabou de comprar casa ou há muito tempo que pensar em remodelar uma das divisões, visite loja da Foz. Na Interdesign os seus desejos e aspirações são a bases para a criação do espaço que idealizou.





Sobre a Interdesign:





100% portuguesa, a Interdesign dedica-se à produção e venda de mobiliário, produzida pelas mãos dos seus artesãos. Começou com os 3 responsáveis da marca a desenhar, produzir e montar os móveis e foi crescendo ao longo dos anos contando atualmente com 348 colaboradores, 12 lojas em Portugal (localizadas em zonas como quinta do Lago, Porto, Chiado) e ainda três internacionais, Londres e duas em Angola.