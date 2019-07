A Feira do Alvarinho de Monção, certame destinado a promover aquele produto vínico singular e nobre da nossa região, realiza-se nos dias 5, 6 e 7 de julho, apresentando uma programação destinada a todos os públicos, complementada com provas de vinho, degustação de produtos locais e animação musical.

Acrescentam-se dois locais de venda de copos, uma área de recolha de informação, uma cafetaria, um posto médico, um espaço infantil, instalações sanitárias e o Espaço "Harmonias", onde decorrerão as sessões de harmonização de diferentes tipos de Alvarinho (tranquilo com madeira, colheita tardia, espumante e aguardente) com pratos e doçaria tradicional.





Num evento de sucesso que se renova de ano para ano, a abertura oficial da Feira do Alvarinho de Monção está marcada para as 10h30, abrindo espaço a três dias de promoção dos vinhos Alvarinho, gastronomia local e rentabilização económica dos expositores, comércio, hotelaria e restauração do concelho.





Milhares de pessoas, de diferentes áreas geográficas de Portugal e Espanha, rumam à Terra de Deu-la-Deu Martins para "sentir" e "saborear" este certame. No último ano, no mesmo local, passaram pelo recinto da feira dezenas de milhares de pessoas, originando um significativo volume de negócio para o concelho de Monção.





Ao longo dos três dias, as tardes serão preenchidas com grupos de folclore e concertinas do nosso concelho. As noites iniciam-se com animação de rua (charangas), continuando, pela noite dentro, com DJ`s conhecidos do grande público. No palco 2, junto à área de restauração, o programa compreende música ao vivo durante o almoço e jantar.





A primeira noite, é dedicada aos anos 80 com DJ Fino. A segunda, aos anos 90 com Dj Pika. O Sunset, a partir das 18h00 de domingo, tem assinatura do Dj Nuno Luz. Numa parceria com a Rádio Comercial, o programa "Já se faz tarde", com Diogo Beja e Joana Azevedo, é emitido em direto da Feira do Alvarinho de Monção.





A Feira do Alvarinho de Monção tem como finalidade reforçar a sua condição de instrumento estratégico para a promoção e comercialização daquele produto singular produzido em Monção e Melgaço, enaltecendo as suas características vinícolas ímpares e diferenciadoras e promovendo o estabelecimento de parcerias comerciais.





Assume-se ainda como um espaço de divulgação da atividade empresarial e associativa da região e como uma "montra" para a dinamização do mundo rural através da apresentação, valorização e comercialização de produtos e artigos locais e regionais.





Para António Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de Monção, "a Feira do Alvarinho de Monção promete três dias de promoção do vinho Alvarinho e da gastronomia local, duas maravilhas de Portugal, proporcionando muita animação para todos os públicos. O melhor do nosso concelho está aqui." Deixando o convite para "visitar Monção e a brindar connosco num ambiente amigável e fantástico".

No Parque das Caldas, vai localizar-se uma tenda gigante com produtores de vinho Alvarinho (31), um palco e uma área para o DJ. No exterior, um espaço para tasquinhas/doçaria tradicional (20), patrocinadores oficiais (4) artesanato e instituições (15) e restaurantes (5).