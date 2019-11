Com um programa repleto de espírito natalício que promete contagiar todos os visitantes, está de regresso a Águeda o Maior Pai Natal do Mundo, este ano volta a estar acompanhado pelo seu homólogo - o mais pequeno Pai Natal do Mundo, que estará em exposição no Posto de Turismo junto ao rio. Serão 40 dias de alegria e felicidade em que Águeda se irá transformar na Cidade Natal dos chapéus iluminados.

Com uma agenda do evento bastante preenchida, que passa pela animação musical, animação de rua, pista de gelo, carroceis, entre outras atrações e iniciativas cheias de novidades. Ano após ano o Natal em Águeda continua a surpreender com uma dinâmica e capacidade de inovar que, segundo Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, "é essencial para que o evento seja o que as pessoas esperam, algo que alie a tradição natalícia à novidade e inovação." Acrescentou ainda: "A cada ano Águeda procura inovar nos seus eventos, é assim no AgitÁgueda e será assim também no Natal. Aproveito a oportunidade para deixar o convite para que nos visitem e participem na inauguração da iluminação de Natal, agendada para o proximo dia 29 de novembro (sexta-feira), pelas 18 horas, no Largo 1.º de Maio. Consulte o programa completo do evento em: www.cm-agueda.pt