Arranque em grande do INTERNATONAL PAIRS GOLF PORTUGAL

Foram 56 os jogadores que quiseram estrear o Circuito do International Pairs Portugal, na primeira de 4 eliminatórias, que se realizou no passado dia 11 de setembro, no Santo Estêvão Golfe, "presented by" Re/Max Siimgroup Countryside.

O dia começou bem cedo, no check-in, com os participantes a receberem simpáticos presentes dos nossos patrocinadores e parceiros – Falconeri, Transact, Les Roches e Monte da Talisca – e, às 9 em ponto, soou a buzina que deu início à disputa dos 5 lugares de acesso à Final Nacional. A meio do jogo, o parceiro Taste Catering Events esteve presente com um fantástico bar de campo, onde os jogadores tiveram a oportunidade de repor energias e de se refrescar com bebidas do Grupo Super Bock.





A entrega dos cartões foi um dos momentos altos do dia, onde houve um cocktail Mateus Rosé e bar aberto/degustação de Gin Cannings.









O torneio começou com alguma chuva, mas o sol acabou por brilhar, especialmente para as equipas vencedoras, que ficaram a ser conhecidas depois de um almoço de Paella patrocinado pela Cigala, acompanhado de vinhos da Sogrape e a sobremesa acompanhada de café Nicola.

Pedro Pote e Isabel Ravara, administradores da Re/Max Siimgroup Countryside estiveram presentes e foram convidados a entregar os prémios às equipas apuradas, assim como aos vencedores do Quizz Remax, no qual os jogadores participaram durante a manhã.





Para a final nacional classificaram-se 5 equipas que viajarão a 16 de Outubro para o Castro Marim Golf & Country Club e cuja a estadia e jantar de entrega de prémios terá lugar no Hotel Vasco da Gama, em Monte Gordo. Aqui ficará a ser conhecido o par que representará Portugal na Final Mundial, de 26 a 30 de outubro no campo Pinheiros Altos e Hotel Dona Filipa, em Almancil.





Assim, ficaram apurados: 4º lugar NET, com 45 pontos, a equipa CIBEN, de Alexandre Castelo e João Pedro Oliveira. Em 3º lugar, com 46 pontos, ficou a equipa JFP Seguros, José Potier e José Carlos Guerra e, com a mesma pontuação, o 2º lugar foi conquistado pela equipa Padaria Trigo Bom, de Vítor António e Miguel Heliodóro, que levaram o troféu até ao Algarve. A equipa Seguros Morgado, de Jorge Martinez e Pedro Póvoas, alcança o 1º lugar Net com uma fantástica pontuação de 47 pontos.





O troféu do 1º lugar Gross ficou "em casa", sendo conquistado pelos 37 pontos da equipa SEG Clube, de João Pedro Themudo e Joaquín Quirós, sócios do campo.





Para terminar em grande, o 1º Torneio do International Pairs Portugal terminou com uma tômbola de prémios patrocinada pelos patrocinadores e parceiros do evento que, para além dos já nomeados, foram também a Aston Martin, Worktop, Kankura e Personal Derma, aos quais a organização agradece todo o apoio, não podendo esquecer o parceiro logístico Santos & Vale e a Cofina e o jornal Publituris como parceiros de mídia.