A Yamaha acaba de lançar uma promoção especial com o objetivo de qualquer amante do som pode recriar o melhor ambiente surround em sua própria casa.

A iniciativa, decorre até 15 de julho de 2019 nos distribuidores oficiais da marca. Os clientes que desejarem aproveitá-lo devem-se registrar on-line, após adquirir o pacote escolhido, para receber o seu MusicCast 20 em casa.





A entrega será feita dentro de 28 dias após o cumprimento e aprovação de todos os requisitos, e os participantes podem escolher seu palestrante em preto ou branco.





Yamaha MusicCast 20 é capaz de reproduzir inúmeros conteúdos de áudio provenientes das mais diversas fontes e, também, por meio de seu emparelhamento com outro MusicCast 20, permite desfrutar do melhor som stereo.





Nesta caso, e graças à promoção da empresa, os usuários também podem usá-los como colunas surround traseiros de um sistema completo de home theater. Só será necessário conectá-los sem fio a um receptor AV ou a uma barra de som compatível.





Yamaha MusicCast 20 também pode aceder a várias plataformas de streaming de música e, graças às suas amplas possibilidades de conectividade sem fios, é muito fácil transferir músicas de qualquer origem, usando tecnologia Bluetooth®, Wi-Fi ou AirPlay®.





Da mesma forma, e graças à integração do controle de voz do Alexa, o utilizador pode dar instruções de voz ao Yamaha MusicCast 20, já que é totalmente compatível com a gama de dispositivos de controlo de voz da Amazon.





Ao pertencer à família MusicCast, esse sistema pode comunicar-se com outros dispositivos da mesma família para reproduzir o mesmo conteúdo ou conteúdos diferentes nas diferentes divisões da casa.





Finalmente, para gerir a música de cada sala, controlar o link entre as músicas e muitos outros recursos, só é necessário ter o aplicativo MusicCast Controller no Smartphone ou tablet. O aplicativo é tão intuitivo quanto visual, já que o usuário pode personalizar cada tela (correspondente a diferentes espaços) com uma imagem diferente e, portanto, aceder á sala e o equipamento desejados rapidamente.





** Receptores AV incluídos na promoção

- RX-V685

- RX-A880, RX-A1080, RX-A2080 o RX-A3080

- CX-A5200

- RX-S602

Até 15 de julho de 2019, haverá um segundo orador do MusicCast 20 para os clientes que comprarem um dos vários pacotes da soundbar MusicCast 400 ou um receptor de AV ** junto com uma coluna do MusicCast 20.