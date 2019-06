Com as férias e o Verão a chamarem por si, a Natura apresenta descontos até 50%. A partir de 20 de junho, aproveite para atualizar o guarda-roupa e para escolher aquelas peças irresistíveis que já tinha em mente e divirta-se com os melhores looks para dias festivos e confortáveis.

Desde vestidos longos, macacões com pormenores delicados a saias-calça conjugadas com blusas leves, as opções são variadas e não faltarão acessórios para complementar os melhores looks, sejam para as férias ou para o dia-a-dia. Não perca, na loja do Urso, os melhores descontos nos melhores artigos!