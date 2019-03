Os participantes no estudo, todos com excesso de peso e identificados como tendo "risco elevado" de depressão, foram divididos em grupos distintos, sendo acompanhados durante um ano.O primeiro grupo tomava diariamente um suplemento alimentar que continha ómega 3, cálcio, ácido fólico, vitamina D, zinco, selénio e outra parte tomava apenas um placebo. Metade dos participantes recebeu também uma intervenção para mudança do seu estilo de vida e adoção de comportamentos mais saudáveis.Durante o acompanhamento de 12 meses, 10% dos mais de mil participantes desenvolveram depressão, num total de 105 pessoas de Espanha Desses 105 que desenvolveram depressão, 25 estavam no grupo que apenas tomava placebo, 26 tomavam placebo e recebiam terapia de grupo, 32 eram do grupo da toma de suplemento alimentar sem terapia e 22 combinavam suplementos com terapia de grupo.Os investigadores concluíram que nenhuma das estratégias influenciou ou afetou o desenvolvimento de depressão.O psiquiatra português Ricardo Gusmão lembra que a "depressão major é talvez a doença que mais incapacidade gera em todo o mundo"."A esperança de que fosse possível prevenir a ocorrência de depressão através da toma de nutrientes genericamente apontados como protetores foi incisivamente prejudicada por este estudo sólido e bem estruturado", considera, num comentário à agência Lusa sobre a investigação.Ricardo Gusmão, dirigente em Portugal da Aliança Europeia Contra a Depressão, defende ainda que as conclusões do estudo permitem "retirar consequências para a definição de política de saúde pública".Isso pode passar por proibir a "publicidade falaciosa em torno das qualidades antidepressivas de nutrientes" e promover as terapêuticas que têm provas de eficácia, "como a generalidade de antidepressivos" para os vários tipos e níveis de gravidade da depressão, bem como psicoterapia para as depressões ligeiras e moderadas, argumenta o psiquiatra, também professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.