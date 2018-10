O Verão acabou e as primeiras chuvas de Outono podem ter provocado desânimo e tristeza em que que antecipa já o frio e os dias cinzentos do Inverno. Mas, se já se sentia apático e cansado pode ser uma doença da tiróide, o hipotiroidismo.

Os sintomas do hipotiroidismo são muito semelhantes à depressão: cansaço, ansiedade, dificuldade em dormir, sonolência, desânimo e apatia. Mas um correcto tratamento pode mudar a vida dos doentes, garante à SÁBADO Maria João Bugalho, directora de serviço de endocrinologia do Hospital Santa Maria e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia Diabetes e Metabolismo.

Qual a relação entre a depressão e o hipotiroidismo?

A depressão e o hipotiroidismo são condições clínicas distintas. No entanto, o hipotiroidismo pode cursar com sintomas comuns à depressão tais como cansaço, alterações do sono, ganho de peso, falta de iniciativa e humor deprimido, entre outros, que são passíveis de correção com a introdução de terapêutica hormonal de substituição (levotiroxina). Do que se disse antes, resulta clara a importância do diagnóstico diferencial. Por outro lado, face à eventual associação de depressão e hipotiroidismo, também a correção do hipotiroidismo contribui para a otimização da terapêutica da depressão.

Como é que surge o hipotiroidismo?

Hipotiroidismo é o termo médico que se refere à deficiência de hormonas produzidas pela tiróide. A tiróide é uma glândula endócrina localizada na base do pescoço abaixo da cartilagem tiroideia ("maçã de Adão"). A principal causa de hipotiroidismo, no nosso país assim como na Europa em geral, é a doença auto-imune da tiróide (Tiroidite de Hashimoto/ Linfocítica). Destacam-se ainda outras causas: cirurgia parcial ou total da tiróide, radioterapia em contexto de doença oncológica, iodo radioativo para tratamento de hipertiroidismo (hiperfunção da tiroide), utilização de alguns fármacos. Relativamente à associação de fármacos à disfunção tiroideia, a par de fármacos classicamente conhecidos como potenciais indutores de disfunção tiroideia, há novos fármacos, sobretudo na área da Oncologia, que podem condicionar alterações da função tiroideia.

Quais são os principais sintomas?

As queixas mais comuns do hipotiroidismo são: cansaço, fraqueza, ganho discreto de peso, rouquidão, perda de cabelo, unhas quebradiças, intolerância ao frio, obstipação, apatia, humor deprimido, alterações menstruais e diminuição da libido. O mais frequente é a associação de dois ou mais sintomas. Nalguns casos, pode prevalecer um sintoma. Como os sintomas são inespecíficos e a sua instalação insidiosa, o diagnóstico é muitas vezes tardio.

Qual a prevalência em Portugal?

Não há nenhum estudo de prevalência do hipotiroidismo em Portugal. Há estudos que permitem estimativas de prevalência, na população adulta, e que apontam para valores de 1% quando se fala de hipotiroidismo clínico [quando a hormona tiroxina livre (T4 livre) está inferior ao considerado normal] ou de 7-8% quando falamos em hipotiroidismo subclínico [quando a hormona estimulante da tiróide (TSH) se encontra acima do valor considerado normal, 4,5 mU/l]. Claramente que a prevalência é superior no género feminino e aumenta com a idade. Nos EUA, a prevalência do hipotiroidismo clínico varia entre 0,3 e 3,7% e na Europa entre 0,2 e 5,3%. Uma meta análise de estudos europeus estima a prevalência de hipotiroidismo não diagnosticado (clínico e subclínico) em 5%.

Porque é que as mulheres são mais afectados do que homens?

Como já se disse, a principal causa de hipotiroidismo é a Tiroidite de Hashimoto /Linfocítica que é uma doença auto-imune. As doenças auto-imunes têm em comum a produção de anticorpos dirigidos contra alvos do próprio organismo, contrastando com o que acontece normalmente em que os anticorpos são produzidos para nos defender de "agressões". Por razões que não estão totalmente esclarecidas, as doenças de natureza auto-imune são mais comuns no género feminino.

Porque é que as mulheres ficam mais susceptíveis à doença durante a gravidez?

A gravidez é um período particular da vida da mulher em que se operam modificações no sistema imunitário de modo a evitar fenómenos de rejeição do feto. Estes mecanismos de adaptação vão sofrendo alterações ao longo das diferentes fases da gravidez e no pós-parto. No que concerne às doenças auto-imunes da tiróide, o mais comum é o aparecimento ou agravamento no período pós-parto. Durante a gravidez, numa mulher sem doença tiroideia há mecanismos adaptativos que visam suprir as necessidades aumentadas de hormonas tiroideias. Este aspecto assume particular relevância, considerando que no 1º trimestre o feto depende das hormonas tiroideias maternas para o adequado desenvolvimento do sistema nervoso central. Uma mulher com hipotiroidismo prévio à gravidez não tem esta capacidade de adaptação e deverá, por isso, ser acompanhada para ajustes da terapêutica em curso. Idealmente, numa gravidez planeada, a optimização da terapêutica com levotiroxina deverá acontecer no período pré concepcional.

É uma doença facilmente reconhecida pelos médicos de família?

Penso que os médicos de família estão sensibilizados para o problema.

Qual é o tratamento?

O tratamento standard é levotiroxina, uma hormona sintética, em monoterapia. A dose depende da idade, do peso e de eventuais outras doenças e deve ser ajustada individualmente. As crianças e idosos são particularmente sensíveis a pequenas variações de dose, mas hoje estão disponíveis no mercado diferentes dosagens o que facilita chegar-se à dose ideal individual.

É eficaz?

A avaliação da resposta à terapêutica faz-se através da monitorização laboratorial e clínica. O tratamento é muito eficaz e, não raramente, ouvimos os doentes comentar: "agora é que percebo como estava..." Excepcionalmente, pode haver alguma dificuldade em atingir os objectivos terapêuticos. Nestes casos, a primeira atitude é verificar se a toma da levotiroxina está a ser feita em condições adequadas e excluir a toma concomitante de fármacos e/ou outras doenças que possam comprometer a absorção.