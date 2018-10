Por causa das radiações, talvez seja melhor não. É comum os pais serem confrontados com dilemas destes. A Ordem os Médicos lança ferramenta para ajudar os pacientes a estarem mais informados

Imagine uma situação de urgência: o seu filho está com fortes dores abdominais e os médicos desconfiam de uma apendicite aguda. Para confirmarem o diagnóstico clínico, sugerem realizar uma tomografia computorizada (uma TAC, como coloquialmente ainda se diz) e informam-no dos riscos que existem



No momento em que é necessário agir com a maior brevidade possível, o mais natural é que permita a realização do exame. E isto ocorre com bastante frequência, explicou o médico António Vaz Carneiro aos jornalistas esta sexta-feira, 12. E é até o que apresenta uma certeza de resultado maiores, acrescentou Miguel Guimarães. Só que não é o único: a ecografia tem uma margem de certeza de 96 a 97%, diz o bastonário da Ordem dos Médicos (OM) e não tem os riscos de radiação da TAC.



É para ajudar os utentes dos serviços de saúde a "realizarem uma escolha mais criteriosa", explicou Miguel Guimarães, que a OM se associou ao projecto internacional de educação para a saúde Choosing Wisely (que já existe na Europa, Estados Unidos ou Canadá) e disponibiliza agora respostas a este e outros dilemas. São recomendações, baseadas em evidências científicas que foram reunidas pelos 52 colégios da ordem e que estão já disponíveis no site deste organismo. "São guidelines com leitura de um minuto a um minuto e meio", disse António Vaz Carneiro e que pretendem com linguagem simples explicar por exemplo os riscos de realizar uma TAC numa criança.



A ferramenta foi apresentada esta manhã aos jornalistas, na sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa. Para já conta com cerca de 90 respostas, mas espera-se que cada um dos 52 colégios da ordem actualizem regularmente, explicou o médico António Vaz Carneiro.



Miguel Guimarães anunciou que em breve estará agregada a esta ferramenta informação que permita aos doentes perceberem quando devem recorrer a uma urgência hospitalar ou ao médico de família. E, em breve, explicou o bastonário, a OM terá um outro projecto "inovador" de informação sobre os tempos indicados de consulta por especialidade.