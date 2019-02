A maçã com que engana a fome a meio da manhã; o peixe-espada grelhado que pediu ao almoço, as bolachas que mastiga ao lanche ou o bife que guardou no frigorífico podem parecer inócuos e até saudáveis. Mas, escondidos nestes alimentos, podem estar pesticidas, micropoluentes, aditivos e bactérias que, em última instância, podem levar à morte.Não, não é exagero. O consumo de carne contaminada em casa é a principal causa de mortalidade por infeção alimentar na Europa. Os aditivos existentes nos doces que dá aos seus filhos podem provocar alergias, hiperatividade e mesmo cancro. Os peixes predadores como o peixe-espada e ou atum estão mais sujeitos à contaminação por metais pesados do que as espécies mais pequenas.Os legumes e a fruta são muitas vezes pulverizados por um verdadeiro cocktail de pesticidas cujos efeitos não estão estudados: em 2017, foram detetados vestígios destes produtos tóxicos em 97% das mais de 84.000 amostras analisadas pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA). E cerca de 25% das culturas no mundo estão contaminadas por substâncias tóxicas produzidas por fungos que podem ser cancerígenos.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 14 de Fevereiro de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.