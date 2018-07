Pacotes vão levar ainda menos açúcar

A quantidade de açúcar nos pacotes vai voltar a baixar, dois anos depois de ter passado dos 8 gramas para os 5 ou 6.Em Janeiro de 2017, os pacotes de açúcar deixaram de ter 8g para passarem a ter apenas entre 5 e 6. E, a partir de 1 de Janeiro de 2020, os pacotes que acompanham o café não poderão ter mais do que 4 gramas.O protocolo que visa levar à prática esta nova redução será assinado esta quinta-feira entre a Direcção-Geral da Saúde (DGS) e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), na presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.Em declarações ao Jornal de Notícias Pedro Graça, director do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, disse que se trata de "um projecto ambicioso e mais restritivo para as empresas de distribuição alimentar".

A redução do açúcar nos pacotes começou a ser aplicada em 2016, através de um compromisso de entendimento assinado entre o Ministério da Saúde e as Associações Representativas da Indústria Alimentar. Agora, a DGS vai ser mais ambiciosa.