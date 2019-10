Cerca de 70% dos portugueses sofrem ou já sofreram de dores nas costas, um problema que atinge cada vez mais pessoas numa população com tendência para o envelhecimento. Estas dores não afetam apenas os queixosos, tendo também impactos sociais e económicos já que muitas vezes condicionam a vida pessoal e profissional.

Celebra-se esta quarta-feira, 16 de outubro, o dia mundial da coluna e o neurocirurgião Pedro Santos Silva lembra que as dores de costas são mais frequentes na população com mais de 50 anos, já que a coluna "não está imune ao envelhecimento, as articulações e os ossos da coluna sofrem desgaste com o tempo resultando em processos que conduzem a mais episódios de dor".

Mas mesmo assim, o médico membro da Campanha Olhe Pelas Suas Costas refere que os mais novos não são imunes à dor e que até mesmo na adolescência a "prevalência da dor lombar é significativa".

As lesões mais comuns podem estar relacionadas com inflamação ou contracturas dos músculos que rodeiam a coluna. "As lesões relacionadas com a parte óssea e articular da coluna são na maioria dos casos de natureza degenerativa e podem levar à compressão de estruturas nervosas que passam por dentro da coluna vertebral, que estão relacionadas com função das pernas", explica o neurocirurgião.

O que causa as dores nas costas? Como evitar

As dores das costas podem estar relacionadas com vários tipos de estruturas sejam ósseas, articulares, nervosas ou musculares. No entanto, como refere o doutor Pedro Santos Silva, na maioria dos casos não é possível "conseguimos identificar a estrutura que causa a dor [lombar]".

No entanto, as dores nas costas podem surgir do excesso de peso, sedentarismo, posturas incorretas ou uma carga demasiado pesada sobre as costas.

Os sinais de que pode ter uma lesão nas costas não se traduzem simplesmente por dores na zona lombar. Se apenas sentir dores na zona inferior e essas passarem depois de repouso e medicação, não é preocupante. Mas se a dor "se for acompanhada de sintomas nas pernas como dores, perda de força ou alteração da sensibilidade é necessária a avaliação por um médico". E quanto à escolha de médico? "Se houver dúvidas sobre a necessidade de um tratamento cirúrgico o encaminhamento pode ser feito para um neurocirurgião ou um ortopedista."

O neurocirurgião refere ainda que uma das medidas mais necessárias para a prevenção de dores e lesões é o "controlo do peso", que deve ser feito através de "atividade física regular e uma dieta saudável". A atividade física é particularmente importante já que "ajuda também a fortalecer os músculos que envolvem a coluna". "Os fumadores estão sujeitos a mais episódios de dores das costas e parar de fumar combate este problema."

A atividade física deve ser regular, no mínimo três vezes por semana, e não implicar esforços muito violentos. Bons exemplos são a natação, hidroginástica, caminhadas ou pilates.

A postura correta é também essencial para evitar o desenvolvimento de problemas lombares. "Ao manter uma postura equilibrada em pé ou sentados diminuímos o esforço que é pedido" aos músculos das costas, prevenindo o aparecimento de lesões.

Quando de pé, é necessário manter um alinhamento "com o queixo e os ombros recuados", já sentados, "a região lombar deve estar apoiada o mais atrás possível".