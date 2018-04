2,3 milhões de portugueses praticam alguma actividade física regular, ou seja, pelo menos uma vez por semana e de forma a transpirar e a sentir cansaço.

Mais de um terço dos portugueses pratica actividade física regular, com os homens a aderirem mais aos exercícios, principalmente na faixa etária entre os 25 e os 34 anos, segundo dados do Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF).



Realizado pelo Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), o INSEF estudou 4.911 pessoas, na sua maioria em idade activa (84,3% com idade entre os 25 e os 64 anos), cerca de dois terços dos quais (63,4%) "sem escolaridade ou com escolaridade inferior ao ensino secundário" e 11,2% desempregados.



No Dia Mundial da Actividade Física, que se assinala hoje, o inquérito revelou que 2,3 milhões de portugueses (34,2%) praticam alguma actividade física regular, ou seja, pelo menos uma vez por semana e de forma a transpirar e a sentir cansaço.



Esta actividade é mais frequente nos homens (39,7%) e no grupo etário dos 25 aos 34 anos (47,1%).



Logo a seguir surge a faixa etária dos 35 aos 44 anos (40,6%), dos 45 aos 54 anos (31,8%) e dos 55 aos 64 anos (28,1%). A actividade física é menor na faixa entre os 65 e os 74 anos (20,8%).



A região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela onde se pratica mais actividade física regular (40,3%), seguindo-se o Algarve (39,9%), o Alentejo (34,2%), o Norte (30%) e o Centro (28%).



A actividade física regular é mais comum entre pessoas empregadas (38,4%) e entre quem completou o ensino superior (49,6%). Entre os que têm o ensino secundário, a prática de actividade física é seguida por 43,2% da população inquirida, sendo que 32,3% dos que têm o segundo ou terceiro ciclo fazem desporto. Entre os que não têm nenhuma escolaridade ou apenas o primeiro ciclo, a prática de actividade física regular abrange 18,8% da população.



O INSEF apoia as actividades nacionais e regionais de observação e monitorização do estado de saúde da população e avalia os programas de saúde e investigação em saúde pública.



O Dia Mundial da Actividade Física visa promover a prática de actividade física junto da população, assim como mostrar os benefícios do exercício físico.