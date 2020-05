É uma tendência a que os adolescentes portugueses não estão alheios: cerca de 25% dos europeus que, aos 15 anos, são sexualmente ativos não utilizaram preservativo na última relação sexual. E três em cada quatro não usou pílula contracetiva. Por cá, 24% dos jovens reportam essa realidade, que tem os piores números em Malta (52%) e os melhores na Dinamarca (8%)."O uso do preservativo tem vindo a cair nos últimos dez anos", constata Marta Reis. "E como possíveis justificações aponto três causas prováveis para esta despreocupação: a infeção pelo VIH/SIDA passou a ser considerada uma 'doença crónica', em vez de uma 'sentença de morte'; o número de campanhas de prevenção relativas a esta infeção diminuiu; e tem-se registado um desinvestimento na educação sexual nas escolas", diz a psicóloga e investigadora, que esteve envolvida no Health Behaviour in School Aged-children (HBS).Este estudo, da Organização Mundial de Saúde, inquiriu jovens em idade escolar de 45 países. Em Portugal, os inquéritos (realizados em 2018) incluíram 5.839 pessoas dos 6.º, 8.º, 10.º e 12.ºs anos -- 52% delas eram raparigas."Desde que iniciamos o estudo (no fim dos anos 90), podemos dizer que o estudo de 2002 foi o que nos deu os piores índices mas em várias áreas não só ao nível dos comportamentos sexuais, ou seja, tínhamos mais jovens com comportamentos de risco", refere Marta Reis. O álcool, por exemplo, apresenta "uma tendência de subida, mas a embriaguez está a descer", referem os investigadores nacionais no resumo enviado à imprensa.Pelo inquérito, "observamos que a grande maioria dos jovens tem comportamentos saudáveis. Porém, continuamos a ter uma percentagem de jovens em risco". No caso das sexualidade, eles mais do que elas, diz a psicóloga, que acrescenta que o HBS "mostra-nos que de 2010 para o estudo de 2014 e 2018 o número de jovens que usam preservativo desceu imenso, sendo que a idade de início das relações sexuais tende até a aumentar (começam mais tarde)", diz Marta Reis.Aos 15 anos, 18,5% dos adolescentes portugueses já tinham relações sexuais (um valor próximo da média europeia, de 19%)."A promoção da saúde sexual deve ser algo presente no dia a dia dos jovens e que deve ser devidamente integrado na sua vida, como um hábito e não como uma obrigação", diz Marta Reis à. "Muitas vezes o que acontece é que há o efeito 'moda' e a contraceção, por exemplo, já devia ser algo que fosse uma constante na vida dos nossos jovens, tendo em conta todo o trabalho que já foi feito não só nas escolas, mas com outras entidades cuja preocupação é a Saúde dos jovens, incluindo a sua saúde sexual." Um dos problemas identificados é o aumento das infeções sexualmente transmissíveis."A educação sexual já devia estar num outro patamar, à semelhança de outras áreas devia estar a acompanhar a evolução e a adaptação a novas formas de se poder viver a sexualidade: por exemplo, pensar-se na sexualidade e nas potencialidades que a globalização e o efeito que as novas tecnologias trouxeram", refere a investigadora na Faculdade de Motricidade Humana e na Faculdade de Medicina de Lisboa. No caso da educação sexual nas escolas, Marta Reis vê com "tristeza" que apesar de esta "ser obrigatória em todos os ciclos de ensino, tem-se verificado nos últimos anos que esta se reduziu à lecionação dos conteúdos que fazem parte das disciplinas escolares, não havendo oportunidade para os alunos desenvolverem as competências pessoais e sociais que estão na base de comportamentos sexuais saudáveis."E se no relatório agora conhecido há "boas notícias" (o padrão alimentar está a melhorar e o padrão é melhor que a média europeia ou registou-se uma redução no consumo de canábis, que está agora abaixo da média dos pares europeus) os investigadores, liderados por Margarida Gaspar de Matos também registaram as "más notícias crónicas": fraca prática de atividade física, fraco gosto pela escola e com elevada pressão dos TPC.