O médico António Vaz Carneiro assegura que a homeopatia é uma prática "totalmente inaceitável" e acredita que em 10 ou 20 anos vai haver cura para o cancro.

António Vaz Cerneiro é médico e professor na Faculdade de Medicina de Lisboa e altamente crítico da homeopatia e de quase todos os outros tratamentos "não-convencionais" (admite que possa haver benefícios na acumpuntura em certos casos). Mas, em entrevista ao jornal i, falou sobre muito mais do que a medicina alternativa: sobre as centneas de novas dietas que surgem todos os anos, sobre a desconfiança na ciência e como a cura do cancro pode estar para breve.



Relativamente às denominadas "terapias não-convencionais", Vaz Carneiro refere que há alguns benefícios demonstrados pela "acumpuntura em quadros de dor: enxaqueca, dor pós cirúrgica, dor do joelho". No entanto, estes tratamentos não devem ser utilizados como substitutos de tratamentos científicos, apenas complementos. Porque, como refere Vaz Carneiro, maior parte destes tratamentos nem sequer está comprovado cientificamente.

Mas apesar de admitir certas vantagens na acumpultura, há terapias que considera totalmente inaceitáveis serem promovidas: a homeopatia é que já não é aceitável, de acordo com o médico: "A homeopatia é totalmente inaceitável. São copos de água a 50 euros. A maior parte das pessoas que vai às medicinas alternativas vai por sinais e sintomas benignos que passariam por si só", garante, dizendo que é inacreditável pensar qeu uma solução diluída mais de 200 vezes terá algum tipo de efeito.

Mas a verdade é que milhares de pessoas continuam a acreditar nestes tratamentos e, na opinião do clínico, só há uma explicação: a existência de "uma posição antí-científica a nível mundial", dando como exemplo as pessoas que não acreditam no aquecimento global. Para Vaz Carneiro esta desconfiança está relacionada com o mais fácil acesso à Internet.



Outro dos pontos que Carneiro aborda na entrevista ao i são as dietas. "Se há área em que acaba por haver mitos dentro da saúde é esta [dietas]. Em todos os temas que coloco no livro, há uma metodologia que procurei seguir: para cada convicção que as pessoas têm, indico se há estudos que dizem que sim ou que não."



O médico rejeita ainda totalmente o argumento de que os adultos não devem beber leite em adulto porque são a única espécie animal que o faz. "Também não há nenhuma outra espécie que coma bacalhau à Brás. E então?"



Já sobre o estilo de vida vegetariano ou vegan, Vaz Carneiro refere que desconhece estudos que demonstrem "um impacto espectacular na vida das pessoas por seguirem um regime" como este, acrescentando ainda que a mesma "é uma alimentação incompleta".



Os dados divulgados pela Agência de Investigação do Cancro (IARC) da Organização Mundial da Saúde (OMS) relativamente à carne vermelha (que quem consumir diariamente 100 gramas de carne vermelha aumenta em 17% a probabilidade de ter cancro do cólon) foram, na opinião do médico, mal comunicados. "As pessoas interpretaram que a cada 100 doentes que comam essa quantidade, 17 vão ser cancros. O que sabemos é que uma em cada mil pessoas vai ter um cancro do cólon ao longo da sua vida."

Mas até o cancro pode vir a ter uma solução: "Vamos ter a cura do cancro nos próximos 10 a 20 anos, estou convencido", garante o médico que diz que a oncologia é a área científica onde se está a fazer mais investigação.