Por cada dia de greve no sector da saúde cerca de três mil operações ficam adiadas. Em Maio, os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde vão parar durante seis dias, o que corresponde, aproximadamente, a 18 mil cirurgias que terão de ser adiadas, a maioria das quais já só será realizada em 2019.Estes números resultam de estimativas adiantadas ao Diário de Notícias pelo presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), Alexandre Lourenço.Já no primeiro trimestre de 2018 ocorreram dois dias de paralisação o que equivale, sensivelmente a seis mil operações adiadas."Estamos num período de maiores dificuldades nos hospitais, com muitos feriados a meio da semana, com pontes, a que se juntam restrições na contratação de profissionais. Não sendo realizada agora, alguma desta actividade programada não será recuperada este ano", disse Alexandre Lourenço, lembrando que haverá menos médicos e restantes profissionais.O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que juntamente com a Federação Nacional dos Médicos agendou o protestos dos dias 8,9 e 10 deste mês, atribui os transtornos causados aos utentes a apenas um responsável: o Governo. "Fizemos uma greve em maio de 2017, outra em Outubro e anunciámos esta há três meses, e temos feito sempre apelos e tentado reunir com o ministro da Saúde para evitar esta situação", diz Roque da Cunha.