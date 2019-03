Uma doença que afeta mais de 400 mil mulheres nos EUA não tinha, até agora, um tratamento adequado. Medicamento vai custar entre os 20.000 e os 35.000 dólares.

Foi aprovado esta terça-feira o primeiro medicamento específico para o tratamento da depressão pós-parto, nos EUA. Apenas naquele país são mais de 400 mil mulheres que sofrem desta condição depois de darem à luz.



A substância que foi agora aprovada pela Autoridade Alimentar e do Medicamento (FDA, na sua sigla em inglês) é produzida pela Sage Therapeutics e tem por objetivo combater a depressão que por norma é acompanhada por sentimentos de inutilidade e culpa e pensamentos suicidas por parte da mulher. Estas emoções podem ocorrer logo após o parto ou ainda durante a gravidez.



De acordo com o jornal norte-americano Washington Post, o tratamento terá um custo estimado entre os 20.000 e os 35.000 dólares (aproximadamente entre os 17.600 e os 30.800 euros), de acordo com a empresa que vai comercializar a brexanolona.



Os testes duraram vários anos antes do medicamento ser aprovado. Os especialistas consideram este um avanço muito significativo para tratar uma condição que afeta milhares de mulheres e crianças, já que a depressão tem também influência direta no desenvolvimento da criança, bem como do resto da família.



Jess Fiedorowicz, psiquiatra da Universidade norte-americana de Iowa e consultor da FD, aplaudiu a criação deste medicamento já que até ao momento não existia "qualquer tratamento eficaz" para tratar a depressão pós-parto.



As mulheres que sofriam de depressão pós-parto, até ao momento, eram tratadas como todas as outras vítimas de depressão: com antidepressivos e acompanhamento psicológico e o resultado não é o melhor, já que demora a surtir efeito e o sucesso não é estrondoso. Já a brexalona, de acordo com os resultados dos testes, vai ter um efeito mais duradouro e imediato.