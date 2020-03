Se tiver de ficar no seu emprego, discuta a sua situação com a entidade patronal e com a medicina do trabalho. Juntos, encontrem um local menos exposto para estar. E tome as pedidas de proteção que têm sido recomendadas pela DGS (limpeza das mãos, das superfícies, náo tocar em maçanetas das portas e manter a distância social com os colegas de trabalho).

Contudo, o Infarmed garantiu à APDP na manhã desta sexta-feira, 27, que não existe qualquer ruptura: "As empresas que fabricam este medicamento estão a reforçar os stocks de forma a garantir que não há falhas de fornecimento durante esta crise que atravessamos", citou o responsável pela associação, José Manuel Boavida.

Na APDP, continuam a ser acompanhadas em consulta presencial "as situações mais instáveis": pés em ferida, pacientes em descompensação ou a quem foi diagnosticada recentemente a diabetes e ainda não estão rotinados com a doença. Os restantes utentes que tinham consultas marcadas, mantém-nas em regime de teleconsulta.



- Esclareça as dúvidas por telefone

Precisa de ajustar a terapêutica? Evite saídas e idas ao centro de saúde ou ao hospital. Foi com este objetivo de prevenção de contágios e proteção deste grupo de risco que a APDP criou uma linha para aconselhamento especializado, que no seu início está a funcionar com quatro enfermeiros todos os dias das 8h às 20h. O número gratuito é: 21 381 61 61.

Ser diabético não significa que corre uma maior probabilidade de ser infetado. O problema é outro: as complicações para quem tem diabetes são maiores e a taxa de morte também tende a ser mais elevada do que em pessoas saudáveis."Têm sempre maior risco em infeções , como a gripe. Pode ser essa a justificação. Ou pode haver outro fator aqui em causa, que ainda não tivemos tempo de perceber", explica João Raposo.Para o diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) é essencial que se comunique a quem é diabético que deve ficar em casa, mesmo que não tenha ainda a idade apontada como de risco. "Temos aconselhado o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social de que, quando se diz que as pessoas mais idosas devem ficar em casa, [também se deve dizê-lo] às que são um bocadinho mais novas, com 60 anos e que têm diabetes."O que deve fazer:Se houver essa opção no seu emprego, que fique em casa a trabalhar. Aliás, defende João Raposo, os diabéticos deveriam ser considerados grupo prioritário na hora de definir quem fica no escritório e quem pode fazer trabalho em casa.E mantenha também em reserva as bombas e os sensores. "É nossa prática corrente avisar as pessoas que têm diabetes que tenham sempre em cada stocks para pelo menos um mês", refere João Raposo."No caso das insulinas, não há assim tantas fábricas de produção e, se tiver que interromper porque tem que fechar, há uma crise de insulina. E a insulina é indispensável à vida no imediato", explica