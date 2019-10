Demência é tão perigosa como o VIH e a SIDA

Num discurso na reunião do Conselho Mundial de Demência no Japão, Hugo de Jonge, ministro da Saúde holandês, afirmou esta sexta-feira que a demência foi subfinanciada, incompreendida e negligenciada, como o VIH e a SIDA foram nos seus primeiros dias.

"Somente quando ficou claro quão rapidamente a epidemia do VIH/SIDA estava a instalar-se… levando milhões de vidas em todo o mundo, é que surgiu uma consciência global", disse Jonge. E acrescentou: "Um enorme senso de urgência surgiu… e cerca de 15 anos depois da epidemia se instalar pela primeira vez é que um tratamento eficaz foi encontrado".

O ministro apontou que se se todas as pessoas que têm demência vivessem num país, seria aproximadamente do tamanho de Espanha, e citou previsões de que, em 2030, esta nação hipotética ia contar com quase 75 milhões de pessoas.

"Os custos do tratamento da demência nesta altura estão estimados nuns impressionantes dois mil dólares (mil e oitocentos euros). Ninguém deve ter dúvidas: a demência é um dos maiores desafios médicos e sociais que enfrentaremos nos próximos anos. Em alguns países, já é a principal causa de morte", afirma.

O desafio é particularmente relevante nos Países Baixos, que têm uma população envelhecida de pouco mais de 17 milhões de pessoas, das quais 280 mil têm algum tipo de problema neurológico, como demência ou Alzheimer.

Philip Scheltens, diretor do Centro de Alzheimer do Hospital Universitário da IMU em Amesterdão, na Holanda, fez pressão sobre o governo holandês para que investisse seriamente na sua investigação. "A comparação com a SIDA é feita com frequência", disse. E acrescentou: "A urgência é incrivelmente grande, como era na altura, mas talvez seja melhor compará-la com o cancro. Ainda não há medicamentos e precisamos de voltar à mesa de desenho para entender a demência. O orçamento mundial tem de aumentar".

Os Países Baixos vão também apelar a outros países, na reunião dos Ministros da Saúde do G20 deste fim-de-semana no Japão, para que participem num programa de investigação conjunto. Em junho do próximo ano, Amesterdão vai acolher uma cimeira estratégica para seis mil investigadores.

Lenny Shallcross, o diretor executivo do Conselho Mundial de Demência, que esteve na reunião do conselho no Japão afirma: "A demência é o maior desafio de saúde do século XXI". E a diretora executiva da Alzheimer’s Research no Reino Unido, Hilary Evans, afirma que a comparação com a SIDA é apropriada e acrescenta: "Uma em cada três pessoas nascidas hoje vai desenvolver esta condição devastadora na sua vida, a menos que encontremos novas maneiras de prevenir e tratar as doenças".