A bondade pode aumentar a sua esperança média de vida. Esta é a conclusão do instituto Bedari Kindness que se dedica a perceber quais os benefícios individuais da bondade.Foi fundado, na Universidade da Califórnia, o instituto Bedari Kindness que foca a sua atenção nos benefícios que a bondade pode ter nas pessoas. Os membros do instituto afirmam mesmo que a bondade pode levar alguém a viver mais tempo. O instituto foi fundado graças a uma bolsa no valor de 20 milhões de dólares dada pela Fundação Bedari, dos filantropistas Jennifer e Matthew Harris.Uma das descobertas deste centro é que "receber bondade de outros e oferecer bondade são antíteses de situações de stress tóxico". E, segundo o diretor do centro, Daniel Fessler, o stress criado por conviver com pessoas que nos tratam com "desrespeito e falta de preocupação ou até mesmo com hostilidade aberta" pode "reduzir a esperança de vida, literalmente".O diretor do centro explicou à BBC que naquele local o que se analisam são dados científicos. "Não estamos aqui sentados em círculos, a dar as mãos. Estamos a falar de psicologia, biologia, interações sociais positivas", refere Daniel Fessler que define bondade como "os pensamentos, sentimentos e crenças associadas a ações que têm como fim beneficiar outros, em que esse beneficio alheio é o fim em si e não um meio para atingir esse fim".Fessler dedicou parte da sua carreira a perceber como as pessoas podem ser motivadas a ser bondosas simplesmente por testemunharem atos de bondade e estudar aqueles que são afetados por esta "bondade contagiante", numa época em que o próprio descreve como "pouco bondosa". "Tanto a nível interno nos EUA como à volta do mundo, o que estamos a testemunhar é um aumento nos conflitos entre indivíduos que têm visões políticas diferentes ou que pertencem a diferentes religiões", lembra.O cientista acredita que apesar desta atitude não ser nova, as pessoas são, atualmente, "mais agressivas, menos propícias a dar valor ao trabalho, bem-estar e às preocupações dos outros. Principalmente quando estes são anónimos". Segundo este cientista social, a falta de bondade é "a intolerâncias face às crenças, a falta de valorização do bem-estar dos outros".O grande objetivo deste centro de investigação é conseguir ajudar os membros da faculdade e inspirar líderes a serem mais bondosos. Entre os projetos a serem desenvolvidos atualmente encontram-se alguns como: antropologistas a examinarem como a bondade pode ser disseminada de uma pessoa para outra; sociólogos a analisarem pessoas que agem de forma menos bondosa e como persuadi-las a contrariarem esta tendência e psicólogos a tentarem entender como a bondade pode melhorar o humor e reduzir sintomas de depressão.Matthew Harris explicou à BBC que financiou este projeto porque é necessário "perceber por que motivo a bondade pode ser tão escassa no mundo atual".Um dos objetivos do instituto é ter uma influência direta na comunidade onde se insere. E como tal, está a oferecer aos alunos da universidade da Califórnia e de zonas mais carenciadas da cidade aulas em mindfulness.Estas aulas de mindfulness ajudam a encarar o stress e a promover uma atitude mais positiva.Refere o cientista que até mesmo gestos tão simples como perguntar ao empregado do café como ele está, ou sorrir-lhe, pode ajudar o bem-estar do recipiente."Fazer atos de bondade, contemplar de que forma podemos ser bondosos com os outros, ajuda a baixar a pressão arterial. Tem benefícios terapêuticos", disse.