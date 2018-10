Associação não consegue responder a todas as famílias que procuram a sua residência de Lisboa. Câmara cedeu edifício. Mas ainda falta sensibilizar Governo para problemas laborais dos pais.

No último ano, as crianças com cancro viram reconhecida a sua necessidade de fazer exames fora da época. Mas ainda falta sensibilizar o Ministério do Trabalho para os problemas dos pais, conta Margarida Cruz numa entrevista de balanço do Setembro Dourado, que agora terminou.



Uma boa notícia é o aumento da capacidade de resposta em Lisboa que, como admite a coordenadora nacional da Acreditar à SÁBADO, tem deixado crianças de fora por incapacidade de resposta. O projecto deu entrada na câmara, mas ainda não há data para a sua finalização. "Não consigo determinar os tempos de aprovação das entidades", disse Margarida Cruz à SÁBADO.



Foi-vos cedido um terreno da Câmara de Lisboa para construírem uma nova casa?

É o edifício aqui ao lado, que nos vai permitir passar a ter capacidade para 32 famílias [são 16 actualmente]. É extraordinário, se fosse um edifício longe daqui tínhamos que duplicar os custos.



Estão a deixar muitas famílias sem resposta?

Em Lisboa, estamos a deixar famílias do lado de fora. Em Coimbra e no Porto a resposta é adequada.



