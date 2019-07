Teresa d’Abreu descobriu a dieta Paleo depois de ser mãe e ganhar peso. Recorreu a um nutricionista para, de forma segura, eliminar os hidratos de carbono, os alimentos processados, as farinhas e os laticínios.

Resultou. A militar perdeu peso, ganhou energia e agora revela algumas das receitas que faz em casa no livro Healthy Bites, publicado no mês passado pela editora Arena. A autora é também responsável pelo blogue com o mesmo nome, que conta com uma média de 170 mil visualizações por mês. A partir de hoje, Teresa D’Abreu vai dedicar-se exclusivamente à gastronomia. Conheça a sua história.

Quando começou a preferir refeições sem glúten e sem açúcares refinados?

Faz cerca de 5 anos que deixei de os incluir na minha alimentação. Deixei de comer glúten e refinados quando conheci o modelo Paleo. Li alguns livros e alguma informação disponível na internet e o que diziam fazia-me sentido. Decidi experimentar e a diferença que notei a nível de inchaço abdominal e energia para enfrentar o dia-a-dia foi muito grande. Por esse motivo mantenho a alimentação nestes termos.

O que motivou a mudança?

Sempre tive problemas relacionados com a gestão do peso e experimentei imensas dietas. Umas mais completas, outras mais restritivas. Inicialmente o que me motivou foram mesmo os quilos a mais o que me motiva hoje é a saúde e a energia que ganhei.

Foi difícil alterar os hábitos alimentares?

De um modo geral não foi difícil. Já tinha preocupações com a alimentação e já considerava que comia saudável. Aquilo que fiz foi apenas pequenas alterações mas que fizeram toda a diferença. Se os açúcares refinados e os alimentos processados saíram sem dificuldade da alimentação habitual cá em casa, o glúten foi bem mais difícil mas foi também uma batalha ganha.

A sua família aderiu facilmente à dieta?

Sim. Se a comida for saborosa e se não cairmos na monotonia de fazermos sempre as mesmas refeições toda a gente adere sem dificuldade. Esforço-me diariamente para oferecer aos meus comida saborosa, nutritiva, agradável à vista e ao palato.

Notou diferenças no seu bem-estar com a alteração da dieta?

Muitas. Posso dizer, por exemplo, que depois da gravidez foi-me diagnosticada o inicio de uma doença autoimune que neste momento está perfeitamente controlada e não dá sinais devido à alimentação que faço. Para além disso estou muito menos inchada especialmente a nível abdominal, acabaram-se as dores articulares e sinto-me com muito mais energia para enfrentar o dia-a-dia.

Qual foi o alimento mais difícil de retirar da sua dieta?

Sem dúvida o pão. Sou neta e bisneta de padeiros e o pão sempre fez parte da alimentação lá de casa. É por isso que digo que a parte do corte do glúten foi a mais complicada. Inicialmente tentava substituir o pão por versões sem glúten mas acabei por me habituar e hoje já não me faz falta.

Como desenvolve as receitas que apresenta no blogue?

Inicialmente testava muitas vezes as receitas. Não tinha bem noção de como os ingredientes reagiam quando misturados (falo especialmente das farinhas usadas nos preparados sem glúten). Com o tempo e muito estudo fui aprendendo o que resultava ou não a nível de mistura de ingredientes e normalmente agora quando penso numa nova receita já consigo que fique bem à primeira.A nível de inspiração para criação de receitas posso dizer que venho de uma família com mão para a cozinha. Vou buscar muita inspiração para criar os meus pratos às tradições de família mas também às viagens que faço, aos pratos que provo em restaurantes e na internet.

Qual é o seu prato favorito? E da sua filha?

Eu sou amante de saladas. A pequena adora os hambúrgueres vegetarianos que lhe costumo fazer.

Dedica-se exclusivamente ao blogue ou tem outra profissão?

Deixo a minha profissão no próximo dia 2 de Julho para me dedicar inteiramente a este projeto. Fui militar durante quase 16 anos.

Quantas horas dedica ao blogue?

Quando trabalhava dedicava 3 ou 4 horas ao blogue por dia e dizia muitas vezes que a sorte do meu blogue era ter de comer todos os dias. Muitas vezes depois de deitar a pequena agarrava-me ao computador para colocar receitas no blogue e acabava por me deitar mais tarde do que seria desejável. Depois havia toda a parte de gestão de redes sociais que tinha de fazer nos intervalos: antes de chegar ao trabalho, na hora de almoço, depois de sair e enquanto não ia buscar a minha filha à escola. Agora posso dizer que trabalho 24horas por dia no blogue porque inevitavelmente tenho sempre algo a fazer e já cheguei a acordar a meio da noite com uma ideia e tenho de me levantar para a colocar em prática ou para pelo menos a apontar num papel.





Algumas das receitas publicadas no blogue são apresentadas agora em livro. Ficam aqui duas:









Panquecas de coco



Ingredientes

1 colher de sopa de coco ralado

3 colheres de sopa de farinha de amêndoa

1 ovo grande

1 colher de chá de xilitol

1colher de chá de canela



Preparação: Misture todos os ingredientes com uma vara de arames até pbter uma massa homogénea. Cozinhe as panquecas de ambos os lados, utilizando uma frigideira antiaderente com tampa. Antes de virar a primeira vez as panquecas, tape a frigideira.Sirva com manteigas de frutos secos, pepitas de cacau e morangos.









Hambúrguer gourmet



Ingredientes:

600 g. de carne de vitela picada

1 molho de coentros

Meia cebola roxa

1 colher de sopa de sal



Preparação: Numa picadora, pique os coentros e a cebola. Misture-os com a carne e o sal, de modo a que fique tudo distribuído. Forme os hambúrgueres e deixe que repousem no frio durante cerca de uma hora antes de os grelhar. Acompanhe com chips de curgete.