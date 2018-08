São dezenas de horas a gravar vozes. São heróis e vilões míticos que fazem parte de um imaginário colectivo. E vão chegar em exclusivo para a PlayStation 4.

A capitã Iuri Watanabi será o braço direito na luta contra o crime do aranhiço favorito da cidade de Nova Iorque, no jogo em que Tiago Teotónio Pereira vai dar voz a Peter Parker e ao Fantástico Homem Aranha. A voz da capitã é "emprestada" pela actriz Jani Zhao. E Mary Jane? A voz será a de Mafalda Luís de Castro.

Marvel’s Spider-Man é o jogo exclusivo para a PlayStation 4 que deverá chegar às lojas no próximo dia 7 de Setembro, falado totalmente em português.

O local da entrevista aos três actores que dão voz às personagens na versão portuguesa, não podia deixar de ser (afinal, estamos a falar do super-herói que se balança de arranha-céus em arranha-céus) num dos mais altos telhados em Lisboa, ali para os lados da Expo. Em caso de necessidade seria mais fácil combater o crime nesta parte da capital do que, digamos, por exemplo na Baixa com os seus prédios de quatro e cinco andares apenas.



Entretidos, os actores que dão vozes às personagens explicaram à SÁBADO como é complicado o processo de fazer dobragens para jogos. "Tens de gravar a mesma fala vezes e vezes sem conta, mesmo nunca tendo visto a personagem, explica Tiago Teotónio Pereira. "Eu tive a tarefa facilitada porque a maior parte das minhas falas são como Homem Aranha, por isso não tenho de ter em atenção a sincronização da fala com os lábios da personagem", explicou.

Para complicar ainda mais a tarefa, nunca nenhum deles teve acesso ao jogo, nem conhecem vídeos das personagens, garantindo que é necessário seguir de perto o guião e a gravação inicial e, ao mesmo tempo, ter poder de imaginação.

Para outras personagens esta tarefa será mais complicada, porque para além de terem de obedecer aos tempos das falas, os actores têm também de ter em atenção a forma como movem os lábios das personagens. Para isso existe o importante trabalho do assistente de tradução. "Ele vai-nos dizendo se precisamos de falar mais devagar, abrir mais as palavras", conta Mafalda Luís de Castro.

E a ligação com a personagem do Homem Aranha? Para os três actores, todos nos seus 20, grande parte do imaginário é povoado mais pelos filmes e desenhos-animados do que pela banda-desenhada.



"Eu sempre achei muita graça o facto de teres um Peter Parker e depois um Spider-Man que é muito mais cool. E por isso deu-me muito mais gozo gravar as falas do Spider-Man do que do Peter", garante Teotónio Pereira.

Já Mafalda diz que ficou com a sua personagem favorita. "Ela representa a parte do romance que é a que mais me interessa a mim. E está a ser muito prazeroso ser a MJ."





Já Jani, explica que fazer a capitã foi muito desafiante já que esta é o braço direito do Homem Aranha – de uma forma diferente de Mary Jane – e que é responsável por manter o super-herói ligado à missão, ajudando o aranhiço quando este mais precisa.

E agora o que vai acontecer com o Homem Aranha? Ainda está guardado no segredo dos criadores, bem como os vilões que se irão encontrar. Para descobrir, será preciso esperar por 7 de Setembro, altura em que Marvel’s Spider-Man chega às lojas, em exclusivo, para PlayStation 4.