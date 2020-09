Novo jogo de God of War para a Play Station 5 chega em 2021

A Sony organizou esta quarta-feira um evento onde anunciou o preço e data de lançamento da Play Station 5 (o preço vai ser de €399 ou €499, dependendo da versão, e chega a Portugal a 19 de novembro), bem como uma série de jogos, mas deixou um bónus para o final.



Foi confirmado que está em desenvolvimento uma continuação do jogo God of War, editado em 2018, bem como a data de lançamento. De acordo com o teaser (que pode ver abaixo), o jogo deve sair já no próximo ano.



O jogo vai manter-se no universo da mitologia nórdica e o seu subtítulo será Ragnarok, o equivalente nesta mitologia ao Apocalipse.





A carregar o vídeo ...