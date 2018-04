Ensinam na escola que, segundo as mitologias, o que difere um deus de um mortal é a sua longevidade. Os homens estão condenados à morte. Os deuses à eternidade. Mas nada impede um ex-deus de envelhecer. É nesse estado de envelhecimento que encontramos Kratos, o brutal deus da guerra que matou Ares, ocupando o seu trono, e que depois perdeu o lugar no Olimpo, neste novo capítulo da saga God of War.

Não sabemos quantos anos passaram desde a última vez que vimos Kratos, mas sabemos que já não tem as Lâminas do Caos ou as Lâminas de Atenas que lhe cingiam os braços, tendo substituído essa arma divina por um machado. E ao contrário do que acontecia noutros jogos, Kratos já não se move sozinho. Ao lado tem um pequeno rapaz, Atreu, que adivinhamos ser seu filho e que maneja um arco, tomando Kratos como sua a tarefa de ensinar o jovem a defender-se e a utilizar os seus próprios poderes.

"É a partir desta relação que se estrutura toda a história de God of War. Ver a forma como uma pessoa tão marcada pelo sofrimento, pela vingança e pelos traumas passados consegue transmitir mensagens positivas ao seu filho", explicou o criador do jogo, Derek Daniels, durante a sessão de apresentação do jogo.







O ambiente que envolve Kratos é diferente daquele a que nos habituámos. Em vez de se movimentar entre os meandros da mitologia grega, o herói parece agora habitar num local onde a cultura escandinava se sobrepõe. E é por ter um novo começo, num novo mundo que adivinhamos ser o motivo de este não ser o God of War 4, mas apenas God of War.

E com novos lugares, vêm novos detalhes. E a qualidade 4K do jogo deixa perceber com total nitidez as expressões do ex-Deus da Guerra, sendo os cenários altamente trabalhados e oferecendo uma experiência visual imersiva com os contornos bem definidos.







O sistema de controlo do jogo continua a ser simples e completo: um botão para ataques leves e outro para ataques pesados. E a possibilidade de se fazerem combinações que tornam os ataques mais eficazes.



Mas, como em quase tudo na vida, é necessário evoluir e o jogo deixou de ser tanto "vamos clicar nos botões todos o mais rápido possível e matar estes monstros que se estão a agarrar às nossas pernas" para ter um componente mais ponderada. Cada jogador vai ter a sua forma de jogar como Kratos e pode personalizar a personagem de forma a que a personagem se adapte à sua forma de jogar. Ao mesmo tempo, o utilizador vai poder continuar a tocar furiosamente em botões e acabar com aquelas criaturas que teimam em querer agarrar as pernas. Pode é fazê-lo de uma forma mais ponderada.







Este jogo marca a estreia da saga Godo f War na PlayStation 4 e vai estar disponível já a 20 de Abril, com a voz de Ricardo Carriço na versão em português.

Até lá, pode sempre ver alguns dos vídeos que o Santa Monica Studio foi colocando online para fazer crescer a curiosidade dos seguidores do deus da guerra.