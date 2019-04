Divulgado novo trailer de Days Gone, para a PlayStation

O jogo para a PlayStation 4 chega no próximo dia 26 de abril às lojas.

Foi revelado um novo trailer para Days Gone, o próximo jogo do Bend Studio que vai chegar à PlayStation já no fim do mês (26 de abril).



O vídeo agora divulgado mostra o protagonista do jogo, Deacon St. John, a perguntar-se o que vai fazer com a última bala. À sua frente (e nas costas também) começam a aparecer dezenas de monstros prontinhos para o devorar.



O jogo passa-se num cenário pós-apocalíptico em que o personagem principal é um motard que tem de liderar a resistência que luta contra perigosas hordas de freakers – humanos degenerados que se tornaram em monstros canibalescos, ao estilo de The Walking Dead.



Veja abaixo o novo trailer:



O jogo disponibiliza um mundo aberto e cujos perigos variam com o avançar do dia e as mudanças meteorológicas.



O jogo vai chegar em cinco edições: em formato físico haverá a Edição Standard, a Edição de Coleccionador e a Edição Especial. Já no formato digital vai ser possível adquirir a versão standard e uma Edição Deluxe Digital.







Verifique, em baixo, a que dão acesso as Edições Deluxe Digital, de Colecionador e Especial:



Edição Deluxe Digital:Conteúdos Digitais: desbloqueio antecipado da habilidade chave inglesa, 3 visuais de mota de vadio e um tema dinâmico de Days Gone;

Livro de arte em formato digital;

Banda sonora original em formato digital;

:

Conteúdos Digitais: desbloqueio antecipado da habilidade chave inglesa, 3 visuais de mota de vadio e um tema dinâmico de Days Gone ;

; Caixa Steelbook®;

Livro de arte em formato físico e digital;

Banda sonora original em formato físico e digital;

:

Disco Blu-Ray com Days Gone;

Conteúdos Digitais: 3 visuais de mota de vadio, desbloqueio antecipado da habilidade chave inglesa, tema dinâmico de Days Gone ;

; Estátua de Days Gone ;

; Caixa Steelbook®;

6 Pins de colecionador de Days Gone ;

; Livro de arte em formato físico e digital;

Banda sonora original em formato físico e digital;

Patch de Days Gone ;

; 4 autocolantes.

Disco Blu-Ray com