O jogador vai poder passar o conhecimento adquirido durante milhares de anos a gerações futuras, ensinando a utilizar ferramentas e a melhorar as capacidades de sobrevivência e de fuga contra os predadores.



É também essencial que o jogador se lembre de comer, dormir ou beber, para se manter vivo.



O jogo, segundo o criador Patrice Désilets, deve chegar às consolas no final do ano.





Ancestors: The Humankind Odyssey é um jogo em que o seu criador pretende que o jogador experiencie como seria sobreviver na natureza antes do símio evoluir para a espécie humano.Segundo o criador, que trabalhou em sagas famosas como Prince of Persia ou Assassin's Creed, garante que o objetivo do jogo é "explorar, expandir e evoluir" de forma a que se consiga levar uma comunidade até à fase seguinte de evolução.A narrativa do jogo arrasta-se durante oito milhões de anos. A aventura começa algures há 10 milhões de anos, em África. O jogador vai controlar um símio e pode explorar um mundo completamente natural, balaçando-se nos ramos das árvores até começar a avançar lentamente na evolução humana até se andar em duas pernas e utilizar objetos.