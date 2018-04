A plataforma de partilha de conteúdos YouTube apagou, entre Outubro e Dezembro, perto de 8,3 milhões de vídeos que, alegadamente, violavam as políticas do site. Grande parte destes casos foram identificados por máquinas.O anúncio foi feito esta terça-feira, quatro meses depois da "purga". A limpeza foi anunciada pela Google que explicou que esta medida entra nos seus planos para combater o mau uso da plataforma. A plataforma pretende aumentar a transparência para com os utilizadores.O YouTube tem sido, de forma recorrente, criticado por algum do conteúdo que permite estar alojado no seu site. A empresa não tem conseguido detectar alguns conteúdos racistas e permite que grandes marcas patrocinem estes mesmos vídeo. Em Março de 2017, vários anunciantes (incluindo a McDonalds) pediram para retirar os seus anúncios de páginas do Google por terem sido associados a conteúdos extremistas e racistas.Uma investigação da CNN mostrou que actualmente, 300 marcas, incluindo a Netflix e a Amazon, ainda tinham anúncios a aparecer em vídeos de defensores do nazismo e outros conteúdos considerados de teor extremista.Cerca de 87% dos vídeos que foram removidos no YouTube nos últimos tempos foram detectados por máquinas. Cerca de 75% desses vídeos são removidos antes de serem vistos pelos utilizadores.Mesmo assim, 9 milhões de vídeos receberam denúncias por parte dos utilizadores. Mas das queixas recebidas, apenas 5% resulta na retirada dos vídeos.

30% das queixas apresentadas ao YouTube dizem respeito a vídeos com conteúdo sexual explícito. 27% das queixas é referente a informação falsa ou enganadora. São ainda causa de denúncia comentários odiosos contra um grupo de pessoas e imagens violentas. A promoção do terrorismo, com mais de 460 mil vídeos problemáticos ocupa o final da lista. Menos de 1% de vídeos foram removidos devido a críticas de agências governamentais, mostra a reportagem da CNN.