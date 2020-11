WhatsApp vai ter mensagens que desaparecem

"Estamos a começar com sete dias porque pensamos que oferece o descanso de que as conversas não são permanentes, enquanto se mantém prático e as pessoas não se esquecem do que estavam a falar", explicou a empresa. "Apesar de ser bom agarrarmo-nos a memórias de amigos e família, a maior parte do que enviamos não precisa de ser eterno. O nosso objetivo é fazer com que as conversas no WhatsApp sejam o mais próximo possível àquelas que temos pessoalmente".

A funcionalidade poderá ser ativada ao carregar na conversa e escolher a opção que estará na lista em baixo. Ao fazê-lo não apagará as mensagens antigas.