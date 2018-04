Twitter removeu mais de 270.000 contas por alegadamente partilhar conteúdo extremista. Esta limpeza aconteceu ao longo da segunda metade de 2017, segundo o relatório da empresa, citado pelo jornal britânico The Guardian.Segundo o director de política pública da empresa, a "grande maioria destas contas foi detectada pela tecnologia do Twitter com apensa 0,2% das contas a terem sido desactivadas depois de assinaladas pela polícia".Segundo o relatório, quase 75% das contas foram descobertas por ferramentas desenvolvidas pelo Twitter. A rede social terá usado uma combinação de listas que referenciam organizações terroristas que se referem a células nos Estados Unidos da América e na União Europeia. Foram também tidos em conta estudos de alguns investigadores.