Presidente considerava que estas plataformas promovem a bisbilhotice. Medida também está a deixar empresas em dificuldades.

Milhões de usurários deixaram de usar a Internet no Uganda nos últimos meses, em virtude da criação de uma taxa sobre o uso de redes sociais e outras aplicações de trocas de mensagens, decidida pelo governo em Julho.

Segundo a Comissão de Comunicações do Uganda, citada pelo The Guardian, nos três meses seguintes à introdução da lei o número de subscrições de Internet caiu mais de 2,5 milhões. O país africano tem perto de 47 milhões de euros e cerca de 1/3 era utilizador de Internet. Além disso, de acordo com os mesmos dados, metade das pessoas que continuaram a usar Internet deixaram de aceder às redes sociais.

A taxa afetou mais de 60 plataformas online, incluindo o Facebook, o WhatsApp e o Twitter. O uso destas redes sociais ficou sujeito ao pagamento diário de 200 xelins, cerca de 0,05 cêntimos de euro – o PIB per capita do país é de aproximadamente 530 euros anuais.

Na altura da introdução das taxas, o ministro das Finanças Matia Kasaija assegurou que o objetivo era conseguir dinheiro para "aumentar a segurança do país e ampliar a rede eléctrica, para as pessoas poderem usufruir das redes sociais, com mais frequência". Porém, a queda de usuários leva a uma consequente quebra de receita, sendo que o The Guardian avança também a existência de empresas a enfrentarem dificuldades.

Muitos ativistas dos direitos humanos consideraram a medida uma maneira de reprimir a liberdade de expressão. Porém, numa carta enviada a Kasaija, o presidente, Yoweri Musevini, defendeu que as redes sociais dão azo a bisbilhotice.