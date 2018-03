Iniciativa partiu do actual Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Além de renovado, a plataforma apresenta novas funcionalidades.

O site do Parlamento apresentou esta quinta-feira um novo design, concretizando assim a iniciativa proposta pelo Presidente da Assembleia, Eduardo Ferro Rodrigues. Dois anos depois da proposta, a presença digital da Assembleia da República está renovada e tem novas funcionalidades.



O novo site do Parlamento, permite, por exemplo, que os cibernautas façam petições online. "Com as inovações implementadas, permite-se um acesso mais amigável, através da reformulação do layout do site, de uma reorganização da estrutura e da apresentação dos conteúdos, do enriquecimento da informação disponibilizada e do reforço das possibilidades de pesquisa", pode ler-se numa nota enviada pelo grupo de trabalho liderado por Jorge Lacão, citada pelo Eco.



Eduardo Ferro Rodrigues - que se encontra a recuperar de uma intervenção cirúrgica a um pulmão - deixou uma mensagem, em formato vídeo, sobre a renovada plataforma.