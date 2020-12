Serviços da Google estiveram em baixo em vários países

Vários serviços da Google, como o Gmail, YouTube ou Google Drive estiveram esta segunda-feira em baixo em vários países do mundo. Os sites estiveram em baixo durante cerca de uma hora, estando o problema resolvido para a grande maioria dos utilizadores, escreve a Reuters.



Perto das 13h00 (hora de Lisboa), as queixas recebidas no DownDetector começaram a descer, com vários utilizadores a ter os serviços normalizados.



Durante a manhã, no caso do YouTube, por exemplo, a página não abria e surgia com a mensagem "Algo correu mal..".



Através do Twitter, a plataforma de vídeo já informou que o problema foi resolvido.





Update -- We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020