Samsung lança armário inteligente que limpa e passa roupa sozinho

A Samsung anunciou o lançamento de um armário inteligente, que promete poupar-lhe algum tempo e preocupação na hora de tratar da roupa. O novo AirDresser limpa e passa as peças de roupa sozinho através de um conjunto de jatos de ar instalados.

Segundo a descrição da marca sul-coreana, o eletrodoméstico utiliza a pressão e a temperatura para esterilizar e remover odores da roupa, tudo isto de forma silenciosa, culminando numa secagem a baixa temperatura que elimina quaisquer dobras ou rugas que possam existir.







E como é que funciona? Basta penduras as peças de roupa nos cabides especiais do aparelho e dar início aos ciclos de limpeza. Todos estes processos, diz a Samsung, removem bactérias e ácaros, sendo que podem ser utilizados para limpar outros objetos como peluches. Também não resistirá nenhum odor a estas limpezas, com promessas de até se dissipar o cheiro a tabaco.



Para além disto, a marca afirma que este aparelho só traz poupanças: primeiro nas roupas, que são menos vezes lavadas na máquina e por isso se gastam menos e depois na água e nos detergentes, utilizados nas lavagens tradicionais.



No preço é que há pouca poupança: o AirDresser ainda não está disponível para venda em Portugal, mas na loja online da Samsung Reino Unido o aparelho está à venda por 2000 libras, ou seja, 2368 euros.