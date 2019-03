Sabia que ainda se enviam milhões de faxes?

Pode passar despercebido, mas se olhar com atenção vai descobrir um número de fax nos sites de muitas entidades. É o caso da Polícia de Segurança Pública, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, da Galp e, sim, também da SÁBADO. O número é o 210 493 144 e tem servido apenas para receber faxes enviados por um sindicato de enfermeiros. Acontece uma vez por mês.O uso nacional da tecnologia inventada em 1843 não é um caso isolado no mundo. Nos Estados Unidos, Alemanha e Japão, por exemplo, enviam-se todos os dias milhões de faxes. Mais: o número está a aumentar. Foi isso que concluiu o inquérito mundial intitulado Fax Market Pulse: Trends, Growth and Opportunities, elaborado em 2017 pela consultora norte-americana IDC. Cerca de 82% das 200 empresas com mais de 500 funcionários que responderam ao inquérito afirmaram enviar o mesmo número de faxes, ou mesmo mais, em comparação com 2016.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 21 de Março de 2019.