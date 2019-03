As páginas de Internet dedicadas à pornografia são cada vez mais um alvo por parte de hackers para aceder a dados de utilizadores. De acordo com um relatório da Kaspersky Lab, o número de ataques informáticos relacionados com pornografia quase que triplicou no ano passado, crescendo de 307 mil ataques, em 2017, para 850 mil, em 2018.

Embora o conteúdo para adultos em si próprio não seja visto como um meio de ataque, a pornografia pode ser considerada um bom "isco" para atrair as vítimas para um site malicioso ou envolvê-las num esquema de fraude. Hackers têm, cada vez mais, um especial interesse em contas premium, com acesso a conteúdos exclusivos, deste tipo de páginas.