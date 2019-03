"A NOS rege-se e cumpre escrupulosamente as leis portuguesas, europeias e recomendações nacionais. Não creio que estejamos ao abrigo da legislação norte-americana", afirmou Miguel Almeida, aludindo à vinda do presidente da FCC (reguladora do setor norte-americana) a Portugal no mês passado para alertar para a questão de segurança nas redes 5G da Huawei.



Os Estados Unidos baniram as redes de 5G da chinesa Huawei por motivos de segurança nacional.



"São especulações na base de a empresa ser chinesa e de um país chinês", apontou gestor, adiantando que a operadora se baseia em factos e que, até ao momento, a NOS não tem "nenhuma evidência de problemas de segurança com a Huawei".



No entanto, "se a decisão da Europa for no sentido de não permitir o desenvolvimento das redes 5G" da Huawei, isso irá levar a um "atraso de, pelo menos, dois anos para a Europa e para os países" que têm as redes 4G da Huawei, apontado os casos da Alemanha e Espanha, só para citar alguns.



Isto porque, no início, a rede 5G vai funcionar assente na tecnologia 4G.



Uma decisão daquela natureza significaria para a Europa o atraso "com base em evidências que não existem", frisou.

