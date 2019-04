Nasceu na Finlândia, mas percorre o mundo em palestras onde procura alertar para a necessidade de proteger a Internet e tornar o mundo virtual cada vez mais seguro. Mikko Hyppönen é um veterano da guerra cibernética, um "caça-hackers", que ao fim de 30 anos de profissão continua a tentar entender os inimigos. Trabalha como chief research office na F-Secure, onde lidera uma equipa de pesquisa e investigação, é consultor para questões de cibercrime e segurança digital no Parlamento Europeu e professor universitário em Stanford, Cambridge e Oxford.

Deslocou-se a Lisboa – onde já esteve em edições passadas da Web Summit - para participar na NOS Security Talk, cujo objetivo era refletir sobre os grandes desafios da segurança informática, mais especificamente na segurança online. Esta quarta-feira, a SÁBADO falou com o especialista que foi considerado uma das 50 pessoas mais importantes da Web pela revista PC World sobre os desafios da segurança informática, a existência de uma nova Guerra Fria e a condição de whistleblower.



Imagine que quem o lê não sabe nada sobre cibersegurança. Como a definia?

Apanhou-me com esta... Atualmente, vivemos a nossa vida em dois mundos. No mundo real, mas também no mundo online. As coisas que fazemos no mundo online requerem segurança e proteção tal como o mundo real. A cibersegurança permite que vivamos esta segunda vida sem medo. Agora, todas as companhias são companhias de software e todos os usuários caseiros usam os seus computadores grande parte do tempo. Estamos a usar esta nova tecnologia para viver as nossas vidas, para comunicar com os amigos, para organizar os nossos negócios.

Quais são os maiores riscos relacionados com o ciberespaço?

Enfrentamos diferentes ataques, com motivos diferentes. Os ativistas com fins políticos, os grupos criminosos que roubam dinheiro, ataques governamentais para espiar "inimigos"... mas o crime organizado é o risco maior para os usuários comuns. Estes grupos tentam ganhar dinheiro com fraudes bancárias e roubo de identidade.

Como é que se pode combater desafios tão diferentes?

Há duas maneiras de enfrentar as ameaças: através da educação e da tecnologia. As pessoas precisam de estar alerta para estes novos riscos. Por um exemplo, um empregado pode comprometer os emails de toda a empresa se for atacado. A única maneira de enfrentar este problema é através da educação: dizer às pessoas como ocorrem os ataques, porque têm sucesso e treiná-las para que não "caiam" neles. Quando olhamos para os outros problemas que enfrentamos, como o malware, precisamos de soluções tecnológicas - filtros, sensores, bridges (pontes) - para bloquear estes ataques ou para os detetar e eliminar tão rápido quanto possível.

Então, a educação é o maior desafio da cibersegurança?

É o mais duro. Trabalho nesta área há quase 30 anos e se há coisa que posso dizer é que as pessoas não aprendem. Não importa quantas vezes lhes é dito para não abrir determinado tipo de emails, não descarregar determinados anexos, não dar a sua password; as pessoas vão sempre fazê-lo.

Como é que se pode combater essa iliteracia informática?

Acredito que a educação ficará mais fácil com o passar do tempo. Não nos podemos esquecer que a Internet ainda é nova, que somos os primeiros a viver nesta era. Com o crescer das novas gerações, com a sua chegada aos lugares de controlo, acho que será mais fácil aplicarmos o que é preciso para navegarmos de maneira segura na Internet.