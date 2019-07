Não existem dois batimentos cardíacos idênticos e por isso, tecnicamente, é possível identificar uma pessoa a partir da sua assinatura cardíaca (tal como se pode fazer através da dentição ou da impressão digital). E os militares norte-americanos do Pentágono querem aproveitar-se desta singularidade para identificar pessoas à distância de forma inequívoca.





Atualmente existem formas de identificar alguém à distância pela forma como anda, ou pela cara. Mas estas técnicas não são infalíveis. Já a assinatura cardíaca é única e constante, não podendo ser alterada. E por isso as Forças Especiais norte-americanas requisitaram que fosse desenvolvido um dispositivo para que conseguissem identificar pessoas à distância sem lhes ver a casa.

De momento, o laser em questão deteta assinaturas cardíacas a mais de 200 metros de distância. O Jetson usa vibrometria laser para identificar o movimento causado na superfície da pele pelo batimento do coração da pessoa, refere uma publicação do MIT Technology Review. Em condições favoráveis, a taxa de sucesso de identificação do aparelho é de 95%.