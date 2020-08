O Neuralink de Elon Musk serve para mais do que ajudar pessoas

Um pequeno implante cerebral qie será capaz de ligar o cérebro humano a um computador. Esta é a promessa de Elon Musk, o homem forte da Tesla, com o Neuralink, cuja primeira demonstração decorreu esta sexta-feira.O magnata começou com uma pequena introdução onde prometeu que o objetivo era tornar aquela tecnologia acessível a todos e que o principal objetivo seria ajudar pessoas com problemas do foro neurológico a terem melhores condições de vida. Mas Musk prometeu também que este aparelho poderá ser usado para fins de lazer, como transferência direta de música para o cérebro. Ou seja, não é apenas um aparelho para melhorar as condições de vida de doentes neurológicos, mas sim uma "melhoria" do ser humano.De acordo com o seu impulsionador, o Neuralink vai permitir aos utilizadores perceberem o seu estado de saúde, alertando-os para mudanças súbitas nos seus sinais vitais. Musk garante que este aparelho não irá interferir com o estado de saúde do utilizador.Musk mostrou o aparelho que reduziu muito relativamente ao tamanho inicialmente apresentado. E agora a parte exterior do aparelho será colocado na nuca do utilizador, em vez de ser na parte detrás da orelha como um aparelho auditivo comum. De acordo com o dono da Tesla, o aparelho será implantado através de um procedimento que demorará poucas horas e que será realizado por um robô. E quanto à bateria, funcionará basicamente como um telemóvel, podendo ficar a carregar durante a noite e os dados captados pelo mesmo podem ser acedidos via telemóvel.Sobre a sua validação... Musk revelou que o dispositivo recebeu já uma aprovação da Food and Drug Administration dos Estados Unido.Foi mostrado o Neuralink em funcionamento através de cobaias vivas: porcos. A empresa já implementou alguns Neuralinks em porcos e, segundo Musk, o resultado tem sido bastante satisfatório. O empresário explicou que, através do Neuralink, é possível ler a atividade cerebral e prever os movimentos dos membros do animal e que é possível ver, em tempo real, os neurónios a funcionar.Em pessoas, se essa fase alguma vez chegar, a empresa pretende começar por testar o aparelho em pessoas tetraplégicas de forma a tentar perceber se o aparelho as pode ajudar a recuperar funções de mobilidade perdidas.Muito mais do que um simples dispositivo cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida de pessoas com problemas do foro psicológico, Musk revelou que será possível chamar Teslas "telepaticamente", num gesto de publicidade aos seus carros "autónomos".Já a terminar a apresentação, Elon Musk sublinhou que a empresa quer que a tecnologia seja acessível a todos, em especial, no que toca a preços. No início, o custo de fazer a operação para inserir o implante no cérebro pode ultrapassar os milhares de dólares, mas o empresário espera que o preço venha a diminuir à medida que o Neuralink se torna mais comum.