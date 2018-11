A aplicação de mensagens do Facebook quer permitir que os utilizadores apaguem as mensagens enviadas. Sugestão já originou críticas.

O Facebook está a desenvolver uma ferramenta que vai permitir apagar as mensagens enviadas através da aplicação Messenger, mesmo depois de enviadas.



As notas para esta nova ferramenta vêm descritas no manual de actualizações da aplicação disponibilizadas aos utilizadores de sistemas operativos da Apple. Segundo o documento, os utilizadores vão poder "desenviar" uma mensagens no prazo de dez minutos depois de clicar no botão de envio.



Será assim mais fácil remover uma mensagem em que "acidentalmente enviou a fotografia errada, a informação incorrecta ou a mensagem para a conversa errada".



A nota informa ainda que o desenvolvimento na aplicação está "para breve", embora não tenha adiantado uma data exacta para as actualizações referidas.



Esta nota parece vir confirmar os rumores que surgiram depois de uma imagem ter surgido nas redes sociais em que se podia ver um utilizador a tentar apagar uma mensagem na aplicação. Esta utilizador faria parte de um grupo de teste do Facebook que estaria a experimentar a nova ferramenta.





Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!



A primeira vez que o Facebook referiu a vontade de desenvolver esta tecnologia foi em Abril, em resposta às acusações de que o director da rede social, Mark Zuckerberg, estaria a apagar mensagens antigas com receio de ataques piratas ou falhas nos dados, como revelou a TechCrunch.Há já um coro de críticas a esta decisão de permitir que os utilizadores apaguem as mensagens enviadas já que pode criar situações em que apaguem provas de ameaças, assédio ou abuso.Outras aplicações de mensagens, como o WhatsApp já têm esta função activa, durante o período de uma hora e os utilizadores do Instagram também têm esta hipótese desde 2013.