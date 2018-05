Chamada "Ponto Negro da Morte", consegue bloquear a aplicação de mensagens do iPhone, a iMessage. Um vídeo explica como solucionar o problema.

A circular através de uma mensagem de texto, um erro consegue bloquear a aplicação de mensagens do iPhone, a iMessage. Chamada "Ponto Negro da Morte" (Black Dot of Death, em inglês), esta falha é activada no momento em que o utilizador abre uma mensagem que contém um símbolo de um ponto preto.



Por parecer inofensiva, a mensagem é normalmente aberta pelos utilizadores. Contudo, contém uma mensagem de texto invisível que bloqueia a aplicação de mensagens do telefone, tornando impossível a sua utilização. Fechar a aplicação de mensagens ou desligar o smartphone não resolve o problema, que afecta as versões beta 11.3 e 11.4 do iOS.



Mas o canal de YouTube EverythingApplePro encontrou uma solução e partilhou-a com os internautas. Veja o vídeo e saiba como solucionar o problema.