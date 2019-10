A Google conseguiu um progresso histórico a nível tecnológico, tendo desenvolvido um supercomputador "quântico" capaz de resolver em poucos minutos um problema matemático que demoraria milhares de anos para um supercomputador atual resolver. A rival IBM (que também está em busca da supremacia quântica) não acredita totalmente nesta conquista.A confirmação de que a Google terá atingido supremacia quântica foi feita na revista de divulgação científica Nature, esta quarta-feira, depois de semanas em que tinha sido divulgado um rascunho que dava a conhecer este feito, mas que foi altamente contestado na altura. Segundo o mesmo estudo, o supercomputador da Google conseguiu resolver em 200 segundos (3 minutos e 20 segundos) um problema matemático que demoraria "10 mil anos para um supercomputador tradicional".O cálculo que o processador quântico resolveu envolvia provar a aleatoriedade dos números produzidos por um gerador de números aleatórios. A Google chamou Sycamore ao processador.Há umas semanas, Dario Gil, diretor de investigação da IBM, disse ao jornal The Financial Times disse que a "supremacia quântica" que a Google anunciou atingir é "plenamente errada". Acredita o informático que o sistema criado pela Google é um modelo que desenvolve apenas uma tarefa em específico, tornando o sistema obsoleto para qualquer outra operação.No entender de Gil, este supercomputador é apenas capaz de resolver equações e problemas matemáticos como aquele que é citado na revista Nature. A IBM, que também investiga a área da computação quântica, desenvolveu no início do ano um design para processadores quânticos que minimiza a interferência que estes sofrem por via de calor e eletricidade, a que chamou de Q System One.O problema do arrefecimento foi o principal obstáculo encontrado pela gigante informática em 2017. A Google tinha de reduzir exponencialmente a "vibração" que levava ao "aquecimento" dos qbits. Este "aquecimento" causava erro nos cálculos. A placa do Sycamore é construída em alumínio e índio (elemento químico da família dos metais), envolta em silicone e mede cerca de 1 centímetro.Os computadores por norma trabalham com "bits" de informação codificados em "uns" (1) e "zeros" (0). Mas um computador quântico funciona com qbits (ou bits quânticos). Em vez do sistema de zeros e uns regular, os qubits têm a capacidade de atuar como um "zero" e um "um" simultaneamente, sobrepondo assim dois níveis distintos de informação no mesmo espaço. Este sistema em que pedaços de informação podem ser, em simultâneo, "zeros" e "uns" recebeu o nome de sobreposição e multiplica as sinapses possíveis entre a informação armazenada.A Google queria já ter atingido a "supremacia quântica" em 2017, com o desenvolvimento de um sistema quântico de 72-qubits que se revelou demasiado difícil de controlar. Então reduziram a potência para os 54 qubits, dando origem ao Sycamore.