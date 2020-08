Ghost of Tsushima: matar mongóis, tirar fotografias e escrever haikus

No Japão feudal, uma horda de mongóis invade a ilha japonesa de Tsushima. Mas, ao contrário de grande parte da literatura sobre as invasões mongóis, as tropas de Khotun Khan (um neto ficcional de Genghis Khan) não são constituídas por bárbaros, mas sim por soldados que estudaram bem a cultura japonesa e estão organizados em campos. Cabe então ao herói do jogo, Jin Sakai, abdicar do seu código de samurai e tornar-se um "fantasma" que recorre a técnicas sujas para derrotar os mongóis e trazer a paz de volta à sua ilha. O jogo Ghost of Tsushima chegou à PlayStation 4 e nos primeiros três dias em que esteve à venda vendeu mais de 2,4 milhões de cópias.

"Quando começámos a trabalhar no jogo não havia muitos jogos sobre samurais e como somos fãs do género sempre quisemos jogar um jogo sobre um samurai sem rumo, que fosse de cidade para cidade, a resolver os problemas com a sua inteligência e a espada." Desta desejo foi um pulo até desenvolver um jogo em mundo aberto no qual a personagem principal, o samurai Jin Sakai, tenta livrar uma ilha do Japão feudal dos mongóis invasores.

Nate Fox, o diretor criativo do jogo, conta à SÁBADO que a inspiração principal para o mundo aberto e as diferentes aventuras foi o filme Yojimbo, o clássico de 1961 do realizador Akira Kurosawa. E foi o amor pelo cinema japonês que levou a equipa de produção de Ghost of Tsushima a criar um modo de jogo que substitui a palete de cores - uma das imagens de marca do jogo - pelo preto e branco. "Apesar de adorarmos as cores do nosso jogo, quisemos fazer uma homenagem a alguns dos nossos filmes favoritos que inspiraram os aspetos do jogo", explica Jason Cornell, o diretor de arte da equipa responsável pelo jogo.

A figura de Jin é um honrado samurai que é derrotado logo no início do jogo e que vai ter de recorrer a técnicas nada honráveis para salvar a sua ilha, como usar bombas de fumo e assassinar inimigos pelas costas. "Há demasiados mongóis em Tsushima para o Jin os poder derrotar usando os métodos tradicionais. Ele encontra-se dividido entre o homem que sempre quis ser (um samurai com honra) e o homem que as pessoas de Tsushima precisam que ele seja (um fantasma sem honra). Não é que ele queira quebrar o seu código de samurai. Ele muda porque está disposta a sacrificar a sua própria identidade por um bem maior. É isso que o torna um herói", explicita Fox.







O jogo desenvolvido pela Sucker Punch Productions apostou forte no aspeto gráfico do jogo, com uma palete de centenas de cores e mecanismos de jogos inovadores, como por exemplo, ter abdicado do típico mapa embutido que acompanha estes jogos em "mundo aberto" por um sistema em que é o vento que guia o jogador.

Os autores apostaram bastante na história que acompanha a viagem pela ilha de Tsushima e por isso impede os jogadores de passarem à frente os momentos cinematográficos, o que pode levar alguns jogadores a abdicarem de jogar uma segunda vez. Mas por isso apostou em centenas de missões secundárias e criações e melhorias que podem ser feitas ao longo do jogo.

E se o jogador se cansar de cavalgar, tirar fotografias do jogo e publicá-las nas redes sociais, matar inimigos à traição ou entrar em duelos com mongóis gigantescos, pode sempre sentar-se a contemplar a paisagem e escrever um

haiku

.