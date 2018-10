No dia 28 de Setembro, 90 milhões de utilizadores do Facebook foram forçados a desconectarem-se devido a um ataque informático "sério" que expôs dados de cerca de 30 milhões de pessoas. Esta sexta-feira, após duas semanas com pouca informação sobre o ocorrido, a rede social de Mark Zuckerberg disponibilizou uma ferramenta que possibilita saber se foi um dos afectados.

Assim, para saber se os seus dados foram comprometidos, deve aceder a esta hiperligação ao Centro de Ajuda do Facebook. No fundo da página, num rectângulo azul claro, surge a pergunta "Is my Facebook account impacted by this security issue?" ["Foi a minha conta de Facebook afectada por este problema de segurança?", em português].