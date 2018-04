O Facebook disponibilizou uma ferramenta que permite averiguar se os seus dados pessoais foram recolhidos pela Cambridge Analytica, uma empresa que se apoderou destas informações para, entre outros objectivos, influenciar as eleições norte-americanas. Com base nos gostos e nos amigos das pessoas, eram criados anúncios direccionados para elas em específico.Para saber se a aplicação This Is Your Digital Life acedeu aos seus dados e aos dos seus amigos, inicie sessão no Facebook e entre neste link Em todo o mundo, estima-se que 87 milhões de pessoas foram afectadas. Entre elas, 2,7 milhões são cidadãos de países da União Europeia, indicou a Comissão Europeia. Só em Portugal, 63.080 utilizadores terão visto os seus dados pessoais partilhados com a Cambridge Analytica.Caso os seus dados não tenham sido disponibilizados à Cambridge Analytica, é esta a mensagem que lerá: "Com base nos registos existentes, nem tu nem os teus amigos iniciaram sessão na 'This Is Your Digital Life'. Como resultado, não parece que as tuas informações do Facebook foram partilhadas com a Cambridge Analytica pela 'This Is Your Digital Life'."