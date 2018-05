É uma espécie de Pavlov dos tempos modernos. Também há comida à mistura, mas a tecnologia é mais evoluída e não há cães. O médico russo estudou como podia criar o reflexo nos animais, o condicionamento clássico, ao associar o barulho de um sino com comida. Assim que os bichos ouviam o barulho já sabiam ao que iam. O sistema de recompensas no seu melhor. Três ex-estudantes, da Copenhagen Business School, na Dinamarca, decidiram aplicar o mesmo conceito ao vício dos telemóveis. Criaram a Hold, uma aplicação da EdTech, que incentiva os alunos a afastarem-se do telemóvel enquanto estudam, em troca de prémios. "Tive a ideia quando era estudante. Sei como é difícil concentrarmo-nos quando há a opção de enviar mensagens, entrar nas redes sociais ou jogar no telemóvel", contou à BBC Maths Mathisen, um dos criadores.A ideia de Florian Winder, Maths Mathisen e Vinoth Vinaya, conquistou a Noruega, a Dinamarca e a Suécia, com mais de 120 mil utilizadores em dois anos. "Um quarto dos estudantes na Noruega fez o download da Hold apenas três meses depois do lançamento. Isso mostra que os jovens estão preparados para mudar", afirmou. Agora querem expandir a app para o resto do mundo.Como funciona? Após fazer o download e iniciar a aplicação, pede--lhe para se ligar com o Facebook, seguido da selecção da sua Universidade (apenas extensível aos países escandinavos referidos acima). Fica logo com 10 pontos e a cada 20 minutos recebe outros 10, basta carregar no botão Hold e ficar em espera a estudar. Atenção: só funciona das 7h às 23h. O que é que os pontos trazem? Recompensas em bens ou serviços. Para ganhar dois cafés, precisa ter 300 pontos; para descontar no cinema ou receber pipocas grátis são 60 pontos (o equivalente a duas horas sem o telemóvel).Segundo um estudo, publicado no Journal of the Association for Consumer Research, só o facto de ter o telemóvel por perto interfere com a atenção e a produtividade. A experiência liderada por Adrian Ward, da Universidade de Texas, testou utilizadores que deixaram o telemóvel em cima da mesa com a face virada para baixo ou no bolso e comparou-os com os que os deixaram noutra sala. Sempre sem som. Resultado: os que deixaram o telemóvel noutra divisão tiveram melhores resultados nos testes cognitivos do que os outros.Então porque não deixar simplesmente o telemóvel longe? Não é assim tão simples. De acordo com a Hold, o estudante médio verifi- ca 200 vezes por dia o telemóvel. "Queremos ser o remédio para esses problemas – sem tirar os telefones das suas mãos", expli- cou Maths à The Next Web, um blogue sobre tecnologia. Próxima ideia: incluir empresas.