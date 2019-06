Empresa está a desenvolver proteína com recurso a eletricidade e água

São colocados micróbios num líquido e alimentados com dióxido de carbono e bolhas de hidrogénio através de um processo elétrico. Os micróbios criam a proteína e depois a solução é seca e usada para fazer o pó consumível.



"Esta é uma forma completamente nova de comida, um novo tipo de proteína, diferente de toda a comida que existe no mercado de hoje. É diferente pela forma como é produzida e de como não é preciso agricultura e aquacultura", afirmou o presidente da empresa, Pasi Vainikka.



Vainikka refere que o objetivo inicial era tentar encontrar uma forma "neutra" de produzir proteína sem ter de gastar recursos como terra ou água. Esta refeição tem sido apelidada como a "proteína mais amigável do ambiente".



A empresa vai aplicar-se a uma licença de venda de comida dentro da União Europeia e espera estar a vender os seus produtos já em 2021.

Uma empresa finlandesa que produz comida através de eletricidade, água e ar, diz que tem intenção de produzir 50 milhões de refeições para pôr à venda nos seus supermercados, dentro de dois anos.A Solar Foods, de Helsínquia, é uma empresa que está a trabalhar com a Agência Espacial Europeia para fornecer comida aos astronautas numa missão para Marte. Segundo a empresa, esta refeição vai parecer e saber a farinha de trigo e terá um custo de aproximadamente 5 euros. A refeição é conhecida como Solein e o processo de desenvolvimento é semelhante àquele de fermentar cerveja.