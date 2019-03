A Teckies quer usar a robótica para ensinar português ou geometria nas salas de aula. Por agora, há workshops nas bibliotecas de Lisboa

Desde sempre que Patrick Götz teve o sonho de trabalhar com crianças. Alemão "de nome" e portuense de vivência, Patrick trabalhou toda a sua vida no setor dos veículos industriais, mas, um dia, decidiu que estava na hora de cruzar os seus conhecimentos de tecnologia com o seu sonho. Aí nasceu a Teckies.



"Apercebi-me que, ainda que as crianças percebam muito de tecnologia, não são capazes de resolver problemas sem ela", explica à SÁBADO Patrick. "Assim, quis ajudá-los a desenvolver competências mais transversais com a ajuda da tecnologia."



Depois de um investimento de 50 mi euros neste projeto, Patrick anda com os robôs da Teckies por algumas salas de aula do país a explicar como tudo é mais fácil se houverem robôs envolvidos, até à própria robótica. "O meu primeiro objetivo é mostrar que os robôs não são um bicho de sete cabeças. Depois, tentar a intersecção com outras disciplinas como a geometria ou mesmo o português, para que as crianças treinem melhor as suas competências", continua o empresário.



E o que é que as crianças encontram numa aula com a Teckies? "Assim que entram na sala ficam de boca aberta porque têm nas suas mesas um humanóide que faz pinos", explica Patrick, com base nas primeiras experiências. "Depois de definir os planos de atividades com os professores, tentamos que os robôs sejam ferramentas de experimentação para novas aprendizagens." Mas atenção: "o objetivo nunca é substituir o professor, só fornecer mais ferramentas", alerta.



No topo das competências que a Teckies quer impulsionar estão o pensamento crítico, a resolução de problemas complexos, a criatividade, comunicação e espírito colaborativo, todas elas determinantes num mundo em mudança e no mercado de trabalho do futuro, E para isso, o espaço da sala de aula é o mais apropriado.



A Teckies disponibiliza também alguns robôs que podem ser utilizados em casa, sem necessitarem de formação ou acompanhamento. É o caso do Cubetto, um robô de madeira que ajuda as crianças mais pequenas a programar sem a necessidade de usar monitores ou ecrãs.



Robôs nas bibliotecas



E se as escolas são o primeiro espaço onde a Teckies quer entrar e conquistar os mais novos, as bibliotecas também são um caminho muito virtuoso para a aguçar a curiosidade em relação à robótica. Foi por isso que a empresa se juntou às Bibliotecas de Lisboa para organizar workshops onde se ensina como construir e programar um humanóide.



"Vamos ter pais e filhos, mães e filhas, tios e sobrinhos, num ambiente familiar, a montar robôs, a interagirem com eles e a mostrar que a robótica não é tão difícil, principalmente quando é tudo na brincadeira", resume à SÁBADO o fundador da Teckies.



Cada curso demora três horas e, durante este tempo, os participantes vão poder aprender tudo sobre as diferentes partes dos robôs, bem como montá-las. Seguir-se-à a programação do humanóide para que este aprenda a fazer truques tão distintos quanto dizer adeus, apanhar canetas, falar, reconhecer cores e até fazer cambalhotas ou o pino.



O primeiro workshop vai decorrer já no próximo sábado, dia 2 de março, na biblioteca de Belém às 14h00. No dia 23 de março os robôs da Teckies mudam-se para a biblioteca da Penha de França, à mesma hora. A última sessão decorrerá no dia 6 de abril às 10h30 na biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras. As inscrições custam 15 euros por pessoas e podem ser feitas previamente no site da Teckies e das Bibliotecas de Lisboa.